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В Германии назвали Шольца лучшей фигурой на "шахматной доске Путина"
В Германии назвали Шольца лучшей фигурой на "шахматной доске Путина" - 05.03.2024, ПРАЙМ
В Германии назвали Шольца лучшей фигурой на "шахматной доске Путина"
Немецкий канцлер Олаф Шольц, отказавшись отправить Киеву ракеты Taurus, стал лучшей фигурой на "шахматной доске" президента России Владимира Путина. Об этом... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T14:08+0300
2024-03-05T14:08+0300
2024-03-05T14:16+0300
taurus
олаф шольц
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Немецкий канцлер Олаф Шольц, отказавшись отправить Киеву ракеты Taurus, стал лучшей фигурой на "шахматной доске" президента России Владимира Путина. Об этом заявил в беседе с изданием Financial Times представитель немецкой оппозиции, член партии Христианско-демократический союз Йоханн Вадевуль.4 марта Шольц снова подчеркнул, что германия не намерена направлять на украину ракеты Taurus, поскольку для их обслуживания и управления придется также отправить немецких военных. Отмечается, что немецкая оппозиция выступает за поставки Украине Taurus."Шольц залег на дно, отказавшись посылать ракеты. Кажется, он не понимает, что таким образом он стал лучшей фигурой на шахматной доске Путина", - сказал Вадевуль.По словам немецкого депутата, Россия якобы задавалась целью так "запутать канцлера паутине намеков и искаженных объяснений", чтобы он не смог принять решение о поставках ракет.TAURUS KEPD 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.
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taurus, олаф шольц, германия
TAURUS, Олаф Шольц, ГЕРМАНИЯ
В Германии назвали Шольца лучшей фигурой на "шахматной доске Путина"
Оппозиция ФРГ: Шольц стал лучшей фигурой на "шахматной доске Путина"
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ.
Немецкий канцлер Олаф Шольц, отказавшись отправить Киеву ракеты Taurus, стал лучшей фигурой на "шахматной доске" президента России Владимира Путина. Об этом заявил в беседе с изданием Financial Times
представитель немецкой оппозиции, член партии Христианско-демократический союз Йоханн Вадевуль.
4 марта Шольц снова подчеркнул, что германия не намерена направлять на украину ракеты Taurus, поскольку для их обслуживания и управления придется также отправить немецких военных. Отмечается, что немецкая оппозиция выступает за поставки Украине Taurus.
"Шольц залег на дно, отказавшись посылать ракеты. Кажется, он не понимает, что таким образом он стал лучшей фигурой на шахматной доске Путина", - сказал Вадевуль.
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По словам немецкого депутата, Россия якобы задавалась целью так "запутать канцлера паутине намеков и искаженных объяснений", чтобы он не смог принять решение о поставках ракет.
TAURUS KEPD 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.