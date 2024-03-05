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В ЕС не смогли договориться об использовании доходов от российских активов
В ЕС не смогли договориться об использовании доходов от российских активов - 05.03.2024, ПРАЙМ
В ЕС не смогли договориться об использовании доходов от российских активов
В Совете ЕС до сих пор не пришли к единому мнению по вопросу использования доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине, заявил... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T14:28+0300
2024-03-05T14:28+0300
2024-03-05T14:37+0300
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БРЮССЕЛЬ, 5 мар — ПРАЙМ. В Совете ЕС до сих пор не пришли к единому мнению по вопросу использования доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине, заявил высокопоставленный европейский источник. "Дискуссии продолжаются, в том числе в публичной сфере", — сообщил он. По его словам, сейчас есть только договоренность по переводу средств, полученных от инвестирования активов РФ, на отдельные счета для обеспечения их сохранности. "Для дальнейших шагов потребуется согласование членов Совета ЕС и правительства Бельгии", — сказал европейский представитель на условиях анонимности. Он не исключил, что решение об использовании таких доходов для финансирования Украины, в том числе военной помощи Киеву, могут быть приняты в будущем. В конце января представитель ЕК Кристиан Виганд заявил, что ЕС пока не разработал механизм передачи доходов от замороженных активов РФ Украине, никакого графика нет, но Еврокомиссия подготовит такое предложение. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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еврокомиссия, европа, замороженные российские активы, украина
Еврокомиссия, ЕВРОПА, замороженные российские активы, УКРАИНА
В ЕС не смогли договориться об использовании доходов от российских активов
В ЕС нет договоренности об использовании доходов от активов РФ на военную помощь Киеву
БРЮССЕЛЬ, 5 мар — ПРАЙМ. В Совете ЕС до сих пор не пришли к единому мнению по вопросу использования доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине, заявил высокопоставленный европейский источник.
"Дискуссии продолжаются, в том числе в публичной сфере", — сообщил он.
По его словам, сейчас есть только договоренность по переводу средств, полученных от инвестирования активов РФ, на отдельные счета для обеспечения их сохранности.
"Для дальнейших шагов потребуется согласование членов Совета ЕС и правительства Бельгии", — сказал европейский представитель на условиях анонимности.
США и Европа расходятся во мнениях по российским активам, пишет СМИ
Он не исключил, что решение об использовании таких доходов для финансирования Украины, в том числе военной помощи Киеву, могут быть приняты в будущем.
В конце января представитель ЕК Кристиан Виганд заявил, что ЕС пока не разработал механизм передачи доходов от замороженных активов РФ Украине, никакого графика нет, но Еврокомиссия подготовит такое предложение.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.