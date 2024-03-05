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В ЕС раскрыли, сколько средств будет вложено в оборонную индустрию

В ЕС раскрыли, сколько средств будет вложено в оборонную индустрию - 05.03.2024, ПРАЙМ

В ЕС раскрыли, сколько средств будет вложено в оборонную индустрию

Евросоюз за три года планирует инвестировать в программы оборонной промышленности около 1,5 миллиарда евро из бюджета, рассказал европейский источник. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T14:37+0300

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БРЮССЕЛЬ, 5 мар – ПРАЙМ. Евросоюз за три года планирует инвестировать в программы оборонной промышленности около 1,5 миллиарда евро из бюджета, рассказал европейский источник."Европейская программа инвестиций в оборонную промышленность (EDIP) мобилизует в период с 2025 по 2027 годы из бюджета ЕС 1,5 миллиарда евро", - сообщил источник.Сообщается, что Еврокомиссия не будет брать на себя полномочия государств-членов в области обороны, а будет лишь координировать их сотрудничество. По словам анонимного высокопоставленного европейского представителя, Брюссель не будет выходить за рамки полномочий, закрепленных в основополагающих документах союза.5 марта Европейская комиссия представила свои предложения по новой стратегии европейского блока в области оборонной промышленности и инвестициям в нее.Со второй половины 2023 года ведется подготовка новой Европейской оборонно-промышленной стратеги. В Еврокомиссии называли четыре основных пункта документа — тратить больше, тратить "умнее", инвестировать средства европейских налогоплательщиков и использовать опыт конфликта на Украине, чтобы "перехитрить Россию на поле боя". Согласно данным, на которые осенью ссылался Bloomberg, к 2035 году ЕС намерен закупать половину оборонных систем внутри блока, отказавшись приобретать большую часть военного оборудования у третьих стран.

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