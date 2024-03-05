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Депутат Госдумы предложил проверить западных послов на шпионаж
Депутат Госдумы предложил проверить западных послов на шпионаж - 05.03.2024, ПРАЙМ
Депутат Госдумы предложил проверить западных послов на шпионаж
Послов ЕС, отказавшихся от встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, нужно проверить на шпионаж, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T14:47+0300
2024-03-05T14:47+0300
2024-03-05T14:47+0300
россия
посол
шпионаж
проверка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — ПРАЙМ. Послов ЕС, отказавшихся от встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, нужно проверить на шпионаж, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.В понедельник Лавров заявил, что недавно пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. Депутат назвал позицию европейских послов хамской и оскорбительной, "видимо, им есть что скрывать и стыдно взглянуть в глаза" Лаврову."Считаю, что нам стоит в обязательном порядке организовать проверку западных послов на предмет шпионажа, провокационной деятельности и вмешательства во внутренние дела России", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Россия обеспечила западным послам все условия для работы и проживания, а те отвечают ей неуважением и чванством. Он подчеркнул, что если подобное проявление неуважения продолжится, то необходимо "ставить вопрос о объявлении их персонами нон грата и выдворении за пределы страны"."На сегодня я не вижу смысла их пребывания в России, если они отказываются встречаться с представителями власти, которые формируют нашу международную политику", — добавил депутат. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что послов ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым перед выборами президента РФ, следовало бы выслать из России, а уровень дипломатических отношений с их странами понизить. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел РФ вызывает вопросы об их работе в России.
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россия, посол, шпионаж, проверка
РОССИЯ, посол, шпионаж, проверка
Депутат Госдумы предложил проверить западных послов на шпионаж
Шеремет: нужно проверить западных послов на предмет шпионажа и провокационных действий
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — ПРАЙМ. Послов ЕС, отказавшихся от встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, нужно проверить на шпионаж, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
В понедельник Лавров заявил, что недавно пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи.
Депутат назвал позицию европейских послов хамской и оскорбительной, "видимо, им есть что скрывать и стыдно взглянуть в глаза" Лаврову.
Лавров назвал главного пострадавшего в войне Запада против России
"Считаю, что нам стоит в обязательном порядке организовать проверку западных послов на предмет шпионажа, провокационной деятельности и вмешательства во внутренние дела России", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Россия обеспечила западным послам все условия для работы и проживания, а те отвечают ей неуважением и чванством. Он подчеркнул, что если подобное проявление неуважения продолжится, то необходимо "ставить вопрос о объявлении их персонами нон грата и выдворении за пределы страны".
"На сегодня я не вижу смысла их пребывания в России, если они отказываются встречаться с представителями власти, которые формируют нашу международную политику", — добавил депутат.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что послов ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым перед выборами президента РФ, следовало бы выслать из России, а уровень дипломатических отношений с их странами понизить.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел РФ вызывает вопросы об их работе в России.