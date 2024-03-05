https://1prime.ru/20240305/845962694.html
СМИ назвали виновного в утечке разговора немецких офицеров
СМИ назвали виновного в утечке разговора немецких офицеров - 05.03.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали виновного в утечке разговора немецких офицеров
Незащищенное подключение к конференции начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе стало причиной утечки беседы немецких офицеров. Об... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T14:53+0300
2024-03-05T14:53+0300
2024-03-05T14:53+0300
германия
борис писториус
утечка
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Незащищенное подключение к конференции начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе стало причиной утечки беседы немецких офицеров. Об этом сообщает местная газета Bild.Накануне глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал причиной утечки разговора незащищенное подключение находившегося в Сингапуре участника конференции."Имеется в виду бригадный генерал Франк Грефе, который остановился в Сингапуре 19 февраля", - пишет газета.Как отмечает Bild, Грефе, как и многие военные, посещал выставку Singapore Airshow.Singapore Airshow - одна из самых значимых международных аэрокосмических и оборонных выставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году мероприятие проходило с 20 по 25 февраля.
https://1prime.ru/20240305/germany-845945147.html
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германия, борис писториус, утечка
ГЕРМАНИЯ, Борис Писториус, утечка
СМИ назвали виновного в утечке разговора немецких офицеров
Bild: утечка разговора немецких офицеров произошла из-за генерала ВВС Грефе
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Незащищенное подключение к конференции начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе стало причиной утечки беседы немецких офицеров. Об этом сообщает местная газета Bild.
Накануне глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал причиной утечки разговора незащищенное подключение находившегося в Сингапуре участника конференции.
"Имеется в виду бригадный генерал Франк Грефе, который остановился в Сингапуре 19 февраля", - пишет газета.
Утечка переговоров военных вскрыла главный страх Германии, пишут СМИ
Как отмечает Bild, Грефе, как и многие военные, посещал выставку Singapore Airshow.
Singapore Airshow - одна из самых значимых международных аэрокосмических и оборонных выставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году мероприятие проходило с 20 по 25 февраля.