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СМИ назвали виновного в утечке разговора немецких офицеров - 05.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ назвали виновного в утечке разговора немецких офицеров
СМИ назвали виновного в утечке разговора немецких офицеров - 05.03.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали виновного в утечке разговора немецких офицеров
Незащищенное подключение к конференции начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе стало причиной утечки беседы немецких офицеров. Об... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T14:53+0300
2024-03-05T14:53+0300
германия
борис писториус
утечка
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Незащищенное подключение к конференции начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе стало причиной утечки беседы немецких офицеров. Об этом сообщает местная газета Bild.Накануне глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал причиной утечки разговора незащищенное подключение находившегося в Сингапуре участника конференции."Имеется в виду бригадный генерал Франк Грефе, который остановился в Сингапуре 19 февраля", - пишет газета.Как отмечает Bild, Грефе, как и многие военные, посещал выставку Singapore Airshow.Singapore Airshow - одна из самых значимых международных аэрокосмических и оборонных выставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году мероприятие проходило с 20 по 25 февраля.
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германия, борис писториус, утечка
ГЕРМАНИЯ, Борис Писториус, утечка
14:53 05.03.2024
 
СМИ назвали виновного в утечке разговора немецких офицеров

Bild: утечка разговора немецких офицеров произошла из-за генерала ВВС Грефе

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© fotolia.com / DOC RABE Media
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Незащищенное подключение к конференции начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе стало причиной утечки беседы немецких офицеров. Об этом сообщает местная газета Bild.
Накануне глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал причиной утечки разговора незащищенное подключение находившегося в Сингапуре участника конференции.
"Имеется в виду бригадный генерал Франк Грефе, который остановился в Сингапуре 19 февраля", - пишет газета.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
Утечка переговоров военных вскрыла главный страх Германии, пишут СМИ
12:34
Как отмечает Bild, Грефе, как и многие военные, посещал выставку Singapore Airshow.
Singapore Airshow - одна из самых значимых международных аэрокосмических и оборонных выставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году мероприятие проходило с 20 по 25 февраля.
 
ГЕРМАНИЯБорис Писториусутечка
 
 
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