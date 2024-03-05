https://1prime.ru/20240305/845962920.html

Во Франции назвали непрофессионализмом утечку переговоров военных

Во Франции назвали непрофессионализмом утечку переговоров военных - 05.03.2024, ПРАЙМ

Во Франции назвали непрофессионализмом утечку переговоров военных

Утечка разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением ракет Taurus дискредитирует немецкую разведку, сообщил... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T14:54+0300

2024-03-05T14:54+0300

2024-03-05T14:54+0300

франция

утечка

германия

военные

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ПАРИЖ, 5 мар—ПРАЙМ. Утечка разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением ракет Taurus дискредитирует немецкую разведку, сообщил источник во французских военных кругах радиостанции Europe 1. "Это невообразимо, ноль профессионализма", — сообщил радиостанции источник, комментируя перехват беседы, которая проходила онлайн с использованием общедоступной платформы Webex. Радиостанция назвала это происшествие "в наивысшей степени унизительным", отмечая, что оно повергло в кризис немецкие властные круги и дискредитировало немецкую разведку. Согласно СМИ, это ставит вопрос о благонадежности Германии как члена НАТО, так как в перехваченном разговоре шла речь о дальнобойных ракетах, которые Украине поставляют Великобритания и Франция. Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".

https://1prime.ru/20240305/germany-845957283.html

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франция, утечка, германия, военные, нато