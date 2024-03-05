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Объем экономики Нидерландов превысил отметку в триллион евро - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Объем экономики Нидерландов превысил отметку в триллион евро
Объем экономики Нидерландов превысил отметку в триллион евро - 05.03.2024, ПРАЙМ
Объем экономики Нидерландов превысил отметку в триллион евро
Объем экономики Нидерландов в 2023 году впервые превысил отметку в 1 триллион евро, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Центрального... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T15:03+0300
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ГААГА, 5 мар — ПРАЙМ. Объем экономики Нидерландов в 2023 году впервые превысил отметку в 1 триллион евро, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Центрального статистического бюро страны (CBS). "Валовой внутренний продукт (ВВП) в 2023 году без поправки на изменение цен составил 1,033 миллиарда евро. Таким образом, объем экономики Нидерландов впервые превысил 1 триллион евро", — говорится в сообщении нидерландского статистического бюро. Как отмечается, в последние годы ВВП Нидерландов рос довольно сильно. По данным ведомства, от части это связано с восстановлением экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также с высокой в последние годы инфляцией в стране. В 1995 году ВВП Нидерландов составлял 330 миллиардов евро. В 2002 году он превысил отметку в 500 миллиардов евро. С 1995 года объем экономики королевства снижался только в 2009 и 2020 годах — во время долгового кризиса и кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Согласно глобальному рейтингу МВФ, Нидерланды являются пятой по величине экономикой Европы.
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нидерланды, ввп
НИДЕРЛАНДЫ, ВВП
15:03 05.03.2024
 
Объем экономики Нидерландов превысил отметку в триллион евро

CBS: объем экономики Нидерландов в 2023 году впервые превысил триллион евро

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМонетная башня в Амстердаме
Монетная башня в Амстердаме - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ГААГА, 5 мар — ПРАЙМ. Объем экономики Нидерландов в 2023 году впервые превысил отметку в 1 триллион евро, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Центрального статистического бюро страны (CBS).
"Валовой внутренний продукт (ВВП) в 2023 году без поправки на изменение цен составил 1,033 миллиарда евро. Таким образом, объем экономики Нидерландов впервые превысил 1 триллион евро", — говорится в сообщении нидерландского статистического бюро.
Как отмечается, в последние годы ВВП Нидерландов рос довольно сильно. По данным ведомства, от части это связано с восстановлением экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также с высокой в последние годы инфляцией в стране.
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В 1995 году ВВП Нидерландов составлял 330 миллиардов евро. В 2002 году он превысил отметку в 500 миллиардов евро. С 1995 года объем экономики королевства снижался только в 2009 и 2020 годах — во время долгового кризиса и кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Согласно глобальному рейтингу МВФ, Нидерланды являются пятой по величине экономикой Европы.
 
НИДЕРЛАНДЫВВП
 
 
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