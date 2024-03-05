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Казахстан дополнительно поставил в Россию более 600 тысяч яиц

Казахстан дополнительно поставил в Россию более 600 тысяч яиц - 05.03.2024, ПРАЙМ

Казахстан дополнительно поставил в Россию более 600 тысяч яиц

Казахстан в феврале дополнительно поставил в Россию свыше 600 тысяч куриных яиц, на этой неделе ожидается отгрузка еще 400 тысяч, сообщает Ассоциация яичных... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T15:12+0300

2024-03-05T15:12+0300

2024-03-05T15:13+0300

казахстан

россия

яйца

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АСТАНА, 5 мар - ПРАЙМ. Казахстан в феврале дополнительно поставил в Россию свыше 600 тысяч куриных яиц, на этой неделе ожидается отгрузка еще 400 тысяч, сообщает Ассоциация яичных производителей Казахстана. "Казахстанские птицефабрики в феврале 2024 года поставили в Россию дополнительно свыше 600 тыс. куриных яиц. На этой неделе ожидается отгрузка еще 400 тыс. штук куриных яиц. Ежемесячные поставки в течение года планируется организовать на уровне 1 млн куриных яиц", - сообщила ассоциация в соцсетях.Отмечается, что основными поставщиками дополнительного объема яиц в РФ стали торговый дом "Коко" и товарищество с ограниченной ответственностью "Шанырак ГмбХ" ("Курочка Ряба"). Мощности этих фабрик позволяют нарастить объем производства яиц до 1 миллиона штук в месяц без ущерба внутреннему рынку Казахстана. "Сегодня отечественные птицефабрики обеспечивают 100% потребности внутреннего рынка страны в куриных яйцах и могут поставлять на экспорт дополнительно до 1 млн штук ежемесячно, без влияния на цену и объем производства яиц на внутреннем рынке", - приводятся в сообщении слова президента ассоциации Кайрата Маишева. Там добавлено, что в рамках меморандума с министерством торговли и интеграции Ассоциация яичных производителей Казахстана взяла на себя обязательства зафиксировать верхний предел оптовой цены на яйца категории С1 до конца 2024 года и обеспечить стабильные поставки во все регионы в необходимых объемах.

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казахстан, россия, яйца