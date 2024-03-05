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В Польше объявили о создании дроновых войск
В Польше объявили о создании дроновых войск - 05.03.2024, ПРАЙМ
В Польше объявили о создании дроновых войск
Польша приняла решение сформировать дроновые войска, сообщил журналистам глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T15:25+0300
2024-03-05T15:25+0300
2024-03-05T15:25+0300
вооружения
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ВАРШАВА, 5 мар - ПРАЙМ. Польша приняла решение сформировать дроновые войска, сообщил журналистам глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. "Сделав выводы из войны на Украине, мы создаем компонент дроновых войск. Мы создаем дроновые войска", - объявил он.По словам польского министра, речь пойдет не только о летательных аппаратах, но и о морских и наземных. Он добавил, что обсуждал этот вопрос 4 марта в ходе встречи с руководством Военно-морских.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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польша
В Польше объявили о создании дроновых войск
Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: страна создает дроновые войска
ВАРШАВА, 5 мар - ПРАЙМ. Польша приняла решение сформировать дроновые войска, сообщил журналистам глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
"Сделав выводы из войны на Украине, мы создаем компонент дроновых войск. Мы создаем дроновые войска", - объявил он.
По словам польского министра, речь пойдет не только о летательных аппаратах, но и о морских и наземных. Он добавил, что обсуждал этот вопрос 4 марта в ходе встречи с руководством Военно-морских.
Вода и пневматика: поляк нашел идеальное оружие против дронов
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.