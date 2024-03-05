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ЕС призвал КНР ограничить поставки товаров "двойного назначения" в Россию

ЕС призвал КНР ограничить поставки товаров "двойного назначения" в Россию - 05.03.2024, ПРАЙМ

ЕС призвал КНР ограничить поставки товаров "двойного назначения" в Россию

Евросоюз призвал КНР ограничить поставки китайских товаров "двойного назначения" в Россию, говорится в пресс-релизе европейской внешнеполитической службы. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T15:40+0300

2024-03-05T15:40+0300

2024-03-05T15:40+0300

китай

товары двойного назначения

поставки

россия

впк

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БРЮССЕЛЬ, 5 мар — ПРАЙМ. Евросоюз призвал КНР ограничить поставки китайских товаров "двойного назначения" в Россию, говорится в пресс-релизе европейской внешнеполитической службы. Ранее МИД КНР сообщал, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй провел в Брюсселе встречу с представителями Евросоюза и обсудил с ними украинский кризис. "ЕС серьезно обеспокоен значительными объемами товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции, экспортируемых из Китая в интересах российского ВПК, о чем говорилось еще на саммите ЕС-КНР 7 декабря 2023 года. В этой связи ЕС призывает Китай принять эффективные меры в рамках своей юрисдикции для ограничения потоков этих наиболее значимых товаров", — говорится в пресс-релизе европейской внешнеполитической службы. В мае прошлого года МИД КНР предостерег ЕС от введения санкций против китайских компаний, заявив, что КНР не поставляет вооружение в кризисные регионы. В дипведомстве добавили, что в случае введения санкций в отношении китайских компаний, КНР не оставить данное решение без ответа.Согласно данным китайской стороны, Ли Хуэй в ходе консультаций в Брюсселе сообщил, что Китай решительно выступает против внесения Евросоюзом китайских компаний в новый санкционный список, направленный против России. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.

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китай, товары двойного назначения, поставки, россия, впк