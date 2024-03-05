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Банковский сектор США столкнулся с последствиями краха крупных банков
Банковский сектор США столкнулся с последствиями краха крупных банков - 05.03.2024, ПРАЙМ
Банковский сектор США столкнулся с последствиями краха крупных банков
Банковский сектор США продолжает сталкиваться с различными уязвимостями, несмотря на восстановление после серии крахов крупных финансовых организаций, заявили в | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T16:05+0300
2024-03-05T16:05+0300
2024-03-05T16:05+0300
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банковский сектор
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ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Банковский сектор США продолжает сталкиваться с различными уязвимостями, несмотря на восстановление после серии крахов крупных финансовых организаций, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "В банковском секторе США сохраняются уязвимости… Доверие инвесторов к сектору остается неустойчивым", — говорится в документе международной организации. Как уточняется, влияние на сектор оказывают изменения рыночных ожиданий сроков и темпов снижения процентных ставок в США и значительные потери крупных региональных банков. Кроме того, в МВФ выразили обеспокоенность высокими нереализованными убытками банковских организаций, вызванными ростом процентных ставок. По оценкам организации, крах Silicon Valley Bank (SVB) в 2023 году значительно повлиял на финансовые рынки, а сам банковский кризис привел к падению качества на рынке суверенных облигаций. "Крах SVB оказал существенное влияние на финансовые рынки. Этот стресс стал самым важным отраслевым шоком после глобального финансового кризиса", — добавили в МВФ. Сложности в банковском секторе США обострились в марте прошлого года после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Тогда также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank. Вслед за ними трудности стал испытывать и крупный швейцарский банк Credit Suisse: в результате он был поглощен UBS.
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сша, банковский сектор, мвф
США, банковский сектор, МВФ
Банковский сектор США столкнулся с последствиями краха крупных банков
МВФ: банковский сектор США сталкивается с последствиями краха крупных банков
ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Банковский сектор США продолжает сталкиваться с различными уязвимостями, несмотря на восстановление после серии крахов крупных финансовых организаций, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"В банковском секторе США сохраняются уязвимости… Доверие инвесторов к сектору остается неустойчивым", — говорится в документе международной организации.
Как уточняется, влияние на сектор оказывают изменения рыночных ожиданий сроков и темпов снижения процентных ставок в США и значительные потери крупных региональных банков. Кроме того, в МВФ выразили обеспокоенность высокими нереализованными убытками банковских организаций, вызванными ростом процентных ставок.
По оценкам организации, крах Silicon Valley Bank (SVB) в 2023 году значительно повлиял на финансовые рынки, а сам банковский кризис привел к падению качества на рынке суверенных облигаций.
"Крах SVB оказал существенное влияние на финансовые рынки. Этот стресс стал самым важным отраслевым шоком после глобального финансового кризиса", — добавили в МВФ.
Сложности в банковском секторе США обострились в марте прошлого года после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank.
Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Тогда также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank. Вслед за ними трудности стал испытывать и крупный швейцарский банк Credit Suisse: в результате он был поглощен UBS.