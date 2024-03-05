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В Киеве готовы продолжать транзит российского газа в Европу до 2027 года - 05.03.2024, ПРАЙМ
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В Киеве готовы продолжать транзит российского газа в Европу до 2027 года
В Киеве готовы продолжать транзит российского газа в Европу до 2027 года - 05.03.2024, ПРАЙМ
В Киеве готовы продолжать транзит российского газа в Европу до 2027 года
Украинская сторона готова обеспечивать безопасность транзита поставок российского газа в Европу, регион обязался отказаться от ресурса из РФ к 2027 году, заявил | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T16:13+0300
2024-03-05T16:29+0300
газ
украина
транзит газа через украину
россия
ес
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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Украинская сторона готова обеспечивать безопасность транзита поставок российского газа в Европу, регион обязался отказаться от ресурса из РФ к 2027 году, заявил гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" Дмитрий Липпа.Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Россией о продлении договора о транзите газа в Европу, действие которого истекает в конце 2024 года."Если наши партнеры не успеют переформатировать свои источники поставок и будут вынуждены обращаться к России еще и в следующем году, то это будет их решение. Как соответственно это было сказано нашим политическим руководством, мы будем предоставлять такой сервис. Мы сможем обеспечить безопасность при поставках следующей зимой для наших европейских партнеров. Будем смотреть, как они будут выстраивать свой рынок в следующие годы", — сказал Липпа в эфире телеканала "Рада". Липпа уточнил, что основными потребителями российского газа, поставляемого через территорию Украины, являются Австрия и Словакия. "Следует четко обозначить, что 2027 год — это дедлайн для них. И они взяли на себя соответствующие обязательства по полному прекращению использования российского газа", — сказал он "Газпром" и Украина в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому компания гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через ГИС "Суджа" и "Сохрановка".В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.При этом транзитный договор предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
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газ, украина, транзит газа через украину, россия, ес
Газ, УКРАИНА, транзит газа через Украину, РОССИЯ, ЕС
16:13 05.03.2024 (обновлено: 16:29 05.03.2024)
 
В Киеве готовы продолжать транзит российского газа в Европу до 2027 года

"Оператор ГТС Украины": Киев готов к продолжению транзита газа из России в ЕС

© Фото : ПАО «Газпром»Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе
Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Украинская сторона готова обеспечивать безопасность транзита поставок российского газа в Европу, регион обязался отказаться от ресурса из РФ к 2027 году, заявил гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" Дмитрий Липпа.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Россией о продлении договора о транзите газа в Европу, действие которого истекает в конце 2024 года.
"Если наши партнеры не успеют переформатировать свои источники поставок и будут вынуждены обращаться к России еще и в следующем году, то это будет их решение. Как соответственно это было сказано нашим политическим руководством, мы будем предоставлять такой сервис. Мы сможем обеспечить безопасность при поставках следующей зимой для наших европейских партнеров. Будем смотреть, как они будут выстраивать свой рынок в следующие годы", — сказал Липпа в эфире телеканала "Рада".
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Липпа уточнил, что основными потребителями российского газа, поставляемого через территорию Украины, являются Австрия и Словакия.
"Следует четко обозначить, что 2027 год — это дедлайн для них. И они взяли на себя соответствующие обязательства по полному прекращению использования российского газа", — сказал он
"Газпром" и Украина в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому компания гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через ГИС "Суджа" и "Сохрановка".
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.
При этом транзитный договор предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
 
ГазУКРАИНАтранзит газа через УкраинуРОССИЯЕС
 
 
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