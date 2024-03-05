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Глава "Роскосмоса" рассказал о планах отправить на Луну ядерную установку
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах отправить на Луну ядерную установку - 05.03.2024, ПРАЙМ
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах отправить на Луну ядерную установку
Россия и Китай иизучают доставку на луну ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T16:15+0300
2024-03-05T16:15+0300
2024-03-05T16:15+0300
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СИРИУС, 5 мар - ПРАЙМ. Россия и Китай иизучают доставку на луну ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.Глава госкорпорации выступил на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. "Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033-2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки", - сказал он.По словам Борисова, все необходимые для реализации проекта задачи практически решены.Россия и Китай являются давними партнерами в космической области. Стороны подписывали ряд документов по созданию и обмену опытом в области космических технологий, освоения космического пространства, а также совместно отстаивают позиции по сохранению космоса свободным от любых видов вооружений.В 2021 году Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Соответствующий договор стороны заключили в декабре 2022 года.
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россия, китай, космос, луна
РОССИЯ, КИТАЙ, космос, Луна
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах отправить на Луну ядерную установку
Борисов: Россия и КНР могут в 2033-2035 годах поставить на Луну ядерную энергоустановку
СИРИУС, 5 мар - ПРАЙМ. Россия и Китай иизучают доставку на луну ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Глава госкорпорации выступил на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
"Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033-2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки", - сказал он.
Путин ответил на "вбросы Запада" о российском ядерном оружии в космосе
По словам Борисова, все необходимые для реализации проекта задачи практически решены.
Россия и Китай являются давними партнерами в космической области. Стороны подписывали ряд документов по созданию и обмену опытом в области космических технологий, освоения космического пространства, а также совместно отстаивают позиции по сохранению космоса свободным от любых видов вооружений.
В 2021 году Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Соответствующий договор стороны заключили в декабре 2022 года.