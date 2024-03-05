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"Яндекс Маркет" ввел защиту техники от подмены
"Яндекс Маркет" ввел защиту техники от подмены - 05.03.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Маркет" ввел защиту техники от подмены
"Яндекс Маркет" начал использовать специальные пломбы для защиты ценных товаров от подмены — как во время доставки, так и при возврате, рассказали РИА Новости в | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T16:16+0300
2024-03-05T16:16+0300
2024-03-05T16:16+0300
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" начал использовать специальные пломбы для защиты ценных товаров от подмены — как во время доставки, так и при возврате, рассказали РИА Новости в компании. "Маркетплейс начал использовать специальные пломбы для защиты ценных товаров, таких как смартфоны, наушники и ноутбуки. Это помогает защитить оригинальные товары продавцов сервиса от подмены как при возврате, так и во время доставки заказа", — сообщили там. Уточняется, что пломбы устанавливаются бесплатно на те товары, что хранятся на складах маркетплейса. В свою очередь, при оформлении возврата со вскрытыми пломбами курьеры и операторы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) будут проверять совпадение серийных номеров на устройствах и упаковках. Если номера не совпадают, то площадка не сможет принять товар у покупателя. При обнаружении дефекта стикера во время доставки — курьер или сотрудник ПВЗ может обратиться в службу поддержки сервиса, чтобы инициировать внутреннее расследование. Оно же будет основанием для компенсации для владельца товара.
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яндекс маркет, техника, защита
Яндекс Маркет, техника, защита
"Яндекс Маркет" ввел защиту техники от подмены
"Яндекс Маркет" начал использовать специальные пломбы для защиты ценных товаров
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" начал использовать специальные пломбы для защиты ценных товаров от подмены — как во время доставки, так и при возврате, рассказали РИА Новости в компании.
"Маркетплейс начал использовать специальные пломбы для защиты ценных товаров, таких как смартфоны, наушники и ноутбуки. Это помогает защитить оригинальные товары продавцов сервиса от подмены как при возврате, так и во время доставки заказа", — сообщили там.
Уточняется, что пломбы устанавливаются бесплатно на те товары, что хранятся на складах маркетплейса.
В свою очередь, при оформлении возврата со вскрытыми пломбами курьеры и операторы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) будут проверять совпадение серийных номеров на устройствах и упаковках. Если номера не совпадают, то площадка не сможет принять товар у покупателя.
При обнаружении дефекта стикера во время доставки — курьер или сотрудник ПВЗ может обратиться в службу поддержки сервиса, чтобы инициировать внутреннее расследование. Оно же будет основанием для компенсации для владельца товара.