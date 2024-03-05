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В "Яндекс Такси" рассказали о мерах по сдерживанию цен - 05.03.2024, ПРАЙМ
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В "Яндекс Такси" рассказали о мерах по сдерживанию цен
В "Яндекс Такси" рассказали о мерах по сдерживанию цен - 05.03.2024, ПРАЙМ
В "Яндекс Такси" рассказали о мерах по сдерживанию цен
"Яндекс Такси" регулярно информирует ФАС о нововведениях и планах, а также постоянно внедряет новые меры и технологии, чтобы сдерживать общий рост цен в такси и | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T16:26+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. "Яндекс Такси" регулярно информирует ФАС о нововведениях и планах, а также постоянно внедряет новые меры и технологии, чтобы сдерживать общий рост цен в такси и одновременно поддерживать уровень доходов водителей, сообщили в пресс-службе компании. Ранее во вторник глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что ведомство в ближайшее время планирует вывести антимонопольный контроль из-под действия моратория на плановые проверки IT-компаний и таким образом сможет проверить в том числе "Яндекс Такси". Он уточнил, что к сервису есть ряд вопросов, которые связаны в частности с порядком блокирования водителей и расчета вознаграждений. "Яндекс Такси постоянно внедряет новые меры и технологии, чтобы сдерживать общий рост цен в такси и одновременно поддерживать уровень доходов водителей. Помимо этого, сервис продолжает работать над тем, чтобы более прозрачно объяснять условия блокировок за нарушения правил сервиса для водителей и пассажиров. Обо всех нововведениях и планах мы регулярно информируем ФАС и совместно обсуждаем возможные решения", - сказано в сообщении. В ноябре прошлого года ФАС признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на российском рынке, но возможности проверок ограничены мораторием. В февраля 2024 года служба напомнила об этом, подчеркнув, что сервис занимает такое положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны. Мораторий на плановые проверки IT-бизнеса (постановление правительства РФ № 448) был установлен в 2022 году и продлен на 2023 и 2024 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.
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ФАС РФ
16:26 05.03.2024
 
В "Яндекс Такси" рассказали о мерах по сдерживанию цен

"Яндекс Такси" регулярно информирует ФАС о нововведениях для сдерживания цен

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси службы "Яндекс Go"
Такси службы Яндекс Go - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. "Яндекс Такси" регулярно информирует ФАС о нововведениях и планах, а также постоянно внедряет новые меры и технологии, чтобы сдерживать общий рост цен в такси и одновременно поддерживать уровень доходов водителей, сообщили в пресс-службе компании.
Ранее во вторник глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что ведомство в ближайшее время планирует вывести антимонопольный контроль из-под действия моратория на плановые проверки IT-компаний и таким образом сможет проверить в том числе "Яндекс Такси". Он уточнил, что к сервису есть ряд вопросов, которые связаны в частности с порядком блокирования водителей и расчета вознаграждений.
"Яндекс Такси постоянно внедряет новые меры и технологии, чтобы сдерживать общий рост цен в такси и одновременно поддерживать уровень доходов водителей. Помимо этого, сервис продолжает работать над тем, чтобы более прозрачно объяснять условия блокировок за нарушения правил сервиса для водителей и пассажиров. Обо всех нововведениях и планах мы регулярно информируем ФАС и совместно обсуждаем возможные решения", - сказано в сообщении.
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В ноябре прошлого года ФАС признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на российском рынке, но возможности проверок ограничены мораторием. В февраля 2024 года служба напомнила об этом, подчеркнув, что сервис занимает такое положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны.
Мораторий на плановые проверки IT-бизнеса (постановление правительства РФ № 448) был установлен в 2022 году и продлен на 2023 и 2024 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.
 
ФАС РФ
 
 
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