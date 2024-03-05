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Борисов раскрыл, какая навигационная система сумела обогнать GPS и ГЛОНАСС - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Борисов раскрыл, какая навигационная система сумела обогнать GPS и ГЛОНАСС
Борисов раскрыл, какая навигационная система сумела обогнать GPS и ГЛОНАСС - 05.03.2024, ПРАЙМ
Борисов раскрыл, какая навигационная система сумела обогнать GPS и ГЛОНАСС
Китайская навигационная система Beidou превзошла по точности российскую ГЛОНАСС и американскую GPS, рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов в... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T16:29+0300
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россия
роскосмос
gps
глонасс
китай
космос
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СИРИУС, 5 мар – ПРАЙМ. Китайская навигационная система Beidou превзошла по точности российскую ГЛОНАСС и американскую GPS, рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи."Все системы мировые совершенствуются. Совершенствуем эту систему и мы. Сегодня надо признать, что, пожалуй, лучшие характеристики, как ни странно, это у китайской системы Beidou, они уже достигли хороших точностных характеристик. А GPS и ГЛОНАСС примерно одного порядка. Мы немного уступаем, но работаем тоже над новой сигнатурой и новыми точностными характеристиками", - отметил он.Борисов также подчеркнул, что комбинирование систем с сигналами вышек сотовой связи является одним из способов создания более точного навигационного сигнала. По его словам, система ГЛОНАСС включает в себя 24 постоянно действующих на орбите Земли спутников, которые на 100% покрывают Россию и почти полностью - остальную часть планеты.Как сообщил глава "Роскосмоса", навигационные системы необходимы не только для решения гражданских задач, но и для решение военных. Так, на текущий момент наведение высокоточного оружия производится в основном за счёт сигналов высокоточной навигации.
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россия, роскосмос, gps, глонасс, китай, космос
РОССИЯ, Роскосмос, GPS, ГЛОНАСС, КИТАЙ, космос
16:29 05.03.2024 (обновлено: 16:32 05.03.2024)
 
Борисов раскрыл, какая навигационная система сумела обогнать GPS и ГЛОНАСС

Борисов: китайская Beidou опередила по точности GPS и ГЛОНАСС

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЮрий Борисов
Юрий Борисов - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИРИУС, 5 мар – ПРАЙМ. Китайская навигационная система Beidou превзошла по точности российскую ГЛОНАСС и американскую GPS, рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
"Все системы мировые совершенствуются. Совершенствуем эту систему и мы. Сегодня надо признать, что, пожалуй, лучшие характеристики, как ни странно, это у китайской системы Beidou, они уже достигли хороших точностных характеристик. А GPS и ГЛОНАСС примерно одного порядка. Мы немного уступаем, но работаем тоже над новой сигнатурой и новыми точностными характеристиками", - отметил он.
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Борисов также подчеркнул, что комбинирование систем с сигналами вышек сотовой связи является одним из способов создания более точного навигационного сигнала. По его словам, система ГЛОНАСС включает в себя 24 постоянно действующих на орбите Земли спутников, которые на 100% покрывают Россию и почти полностью - остальную часть планеты.
Как сообщил глава "Роскосмоса", навигационные системы необходимы не только для решения гражданских задач, но и для решение военных. Так, на текущий момент наведение высокоточного оружия производится в основном за счёт сигналов высокоточной навигации.
 
РОССИЯРоскосмосGPSГЛОНАССКИТАЙкосмос
 
 
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