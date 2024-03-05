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ЦБ предложил расширить возможности НПФ по участие в IPO как инвесторов - 05.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ предложил расширить возможности НПФ по участие в IPO как инвесторов
ЦБ предложил расширить возможности НПФ по участие в IPO как инвесторов - 05.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ предложил расширить возможности НПФ по участие в IPO как инвесторов
Банк России предлагает расширить возможности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по участию в первичных размещениях акций (IPO) в качестве инвесторов,... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T16:34+0300
2024-03-05T16:47+0300
россия
ipo
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банк России предлагает расширить возможности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по участию в первичных размещениях акций (IPO) в качестве инвесторов, говорится в сообщении регулятора.ЦБ РФ опубликовал для общественного обсуждения проект указания, который уточняет требования к инвестированию пенсионных накоплений в акции российских акционерных обществ при их первичном публичном размещении."Предусматривается, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента, если их совокупная стоимость при размещении на организованных торгах не менее 3 миллиардов рублей (сейчас такой порог равен 50 миллиардам рублей). Также предлагается увеличить долю акций от общего объема размещения, которую может приобрести НПФ, с 5 до 10%", - говорится в сообщении.Кроме того, ЦБ РФ разрешает НПФ по аналогии с пенсионными резервами вкладывать пенсионные накопления не только в акции из индекса Мосбиржи и первого котировального списка, но и в иные российские акции. Сейчас действует запрет для фондов на эти инвестиции. Однако приобретать такие акции НПФ сможет только в пределах единого 7-процентного лимита на активы с дополнительным уровнем риска. При этом ЦБ будет контролировать, чтобы пенсионные накопления размещались исключительно в интересах клиентов."Такие изменения позволят расширить инвестиционные возможности НПФ. А участие институциональных инвесторов будет стимулировать новые публичные размещения акций на российском рынке", - считают в ЦБ.
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россия, ipo
РОССИЯ, IPO
16:34 05.03.2024 (обновлено: 16:47 05.03.2024)
 
ЦБ предложил расширить возможности НПФ по участие в IPO как инвесторов

ЦБ предложли расширить возможности НПФ по участию в IPO в качестве инвесторов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банк России предлагает расширить возможности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по участию в первичных размещениях акций (IPO) в качестве инвесторов, говорится в сообщении регулятора.
ЦБ РФ опубликовал для общественного обсуждения проект указания, который уточняет требования к инвестированию пенсионных накоплений в акции российских акционерных обществ при их первичном публичном размещении.
"Предусматривается, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента, если их совокупная стоимость при размещении на организованных торгах не менее 3 миллиардов рублей (сейчас такой порог равен 50 миллиардам рублей). Также предлагается увеличить долю акций от общего объема размещения, которую может приобрести НПФ, с 5 до 10%", - говорится в сообщении.
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Кроме того, ЦБ РФ разрешает НПФ по аналогии с пенсионными резервами вкладывать пенсионные накопления не только в акции из индекса Мосбиржи и первого котировального списка, но и в иные российские акции. Сейчас действует запрет для фондов на эти инвестиции. Однако приобретать такие акции НПФ сможет только в пределах единого 7-процентного лимита на активы с дополнительным уровнем риска. При этом ЦБ будет контролировать, чтобы пенсионные накопления размещались исключительно в интересах клиентов.
"Такие изменения позволят расширить инвестиционные возможности НПФ. А участие институциональных инвесторов будет стимулировать новые публичные размещения акций на российском рынке", - считают в ЦБ.
 
РОССИЯIPO
 
 
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