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МУС выдал ордера на арест двух российских офицеров
МУС выдал ордера на арест двух российских офицеров - 05.03.2024, ПРАЙМ
МУС выдал ордера на арест двух российских офицеров
Международный уголовный суд в Гааге 5 марта выдал ордер на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T16:42+0300
2024-03-05T16:42+0300
2024-03-05T16:45+0300
мус
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ГААГА, 5 мар - ПРАЙМ. Международный уголовный суд в Гааге 5 марта выдал ордер на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова. Об этом говорится в заявлении МУС.В марте 2023 года Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Данная инстанция вменила им в том числе "депортацию" детей, которых власти спасали от обстрелов украинских вооруженных формирований и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.8 ноября прошлого года МВД России объявило в розыск судью Серхио Херардо Угальде Годинеса, который выдал соответствующий ордер."Палата предварительного производства II Международного уголовного суда... выдала ордера на арест двоих лиц, господина Сергея Ивановича Кобылаша и господина Виктора Николаевича Соколова", - сказано в сообщении.В инстанции добавили, что ордер выдан в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, которые совершались как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.Юрисдикцию МУС не признают страны, на территории которых проживает более половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
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мус, ордер, суд
МУС выдал ордера на арест двух российских офицеров
МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России и командующего ЧФ
ГААГА, 5 мар - ПРАЙМ. Международный уголовный суд в Гааге 5 марта выдал ордер на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова. Об этом говорится в заявлении МУС.
В марте 2023 года Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Данная инстанция вменила им в том числе "депортацию" детей, которых власти спасали от обстрелов украинских вооруженных формирований и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
8 ноября прошлого года МВД России объявило в розыск судью Серхио Херардо Угальде Годинеса, который выдал соответствующий ордер.
МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии
"Палата предварительного производства II Международного уголовного суда... выдала ордера на арест двоих лиц, господина Сергея Ивановича Кобылаша и господина Виктора Николаевича Соколова", - сказано в сообщении.
В инстанции добавили, что ордер выдан в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, которые совершались как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.
Юрисдикцию МУС не признают страны, на территории которых проживает более половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.