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МУС выдал ордера на арест двух российских офицеров

МУС выдал ордера на арест двух российских офицеров - 05.03.2024, ПРАЙМ

МУС выдал ордера на арест двух российских офицеров

Международный уголовный суд в Гааге 5 марта выдал ордер на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T16:42+0300

2024-03-05T16:42+0300

2024-03-05T16:45+0300

мус

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ГААГА, 5 мар - ПРАЙМ. Международный уголовный суд в Гааге 5 марта выдал ордер на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова. Об этом говорится в заявлении МУС.В марте 2023 года Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Данная инстанция вменила им в том числе "депортацию" детей, которых власти спасали от обстрелов украинских вооруженных формирований и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.8 ноября прошлого года МВД России объявило в розыск судью Серхио Херардо Угальде Годинеса, который выдал соответствующий ордер."Палата предварительного производства II Международного уголовного суда... выдала ордера на арест двоих лиц, господина Сергея Ивановича Кобылаша и господина Виктора Николаевича Соколова", - сказано в сообщении.В инстанции добавили, что ордер выдан в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, которые совершались как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.Юрисдикцию МУС не признают страны, на территории которых проживает более половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://1prime.ru/20240213/843054059.html

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мус, ордер, суд