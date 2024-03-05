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"МТС банк" в 2023 году получил рекордную чистую прибыль по МСФО

"МТС банк" в 2023 году получил рекордную чистую прибыль по МСФО - 05.03.2024, ПРАЙМ

"МТС банк" в 2023 году получил рекордную чистую прибыль по МСФО

Чистая прибыль по МСФО "МТС банка" в прошлом году увеличилась почти вчетверо, до рекордного уровня в 12,5 миллиардов рублей, следует из сообщения группы МТС. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T16:46+0300

2024-03-05T16:46+0300

2024-03-05T16:46+0300

россия

мтс

чистая прибыль

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО "МТС банка" в прошлом году увеличилась почти вчетверо, до рекордного уровня в 12,5 миллиардов рублей, следует из сообщения группы МТС. В материалах группы отмечается, что чистая прибыль банка увеличилась в 3,8 раза в 2023 году по отношению к 2022 году. "За год розничный кредитный портфель вырос на 33%, до 339 миллиардов рублей, чистая прибыль увеличилась до рекордного уровня и достигла 12,5 миллиардов рублей", - прокомментировал президент и председатель правления группы МТС Вячеслав Николаев. В феврале кредитная организация сообщала, что его акционеры на внеочередном собрании 7 марта рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций. Источник, знакомый с планами банка, пояснял тогда, что кредитная организация хочет предусмотреть техническую возможность для потенциального размещения акций в рамках IPO при благоприятных рыночных условиях.

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россия, мтс, чистая прибыль