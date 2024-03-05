https://1prime.ru/20240305/845970549.html
"МТС банк" в 2023 году получил рекордную чистую прибыль по МСФО
"МТС банк" в 2023 году получил рекордную чистую прибыль по МСФО - 05.03.2024, ПРАЙМ
"МТС банк" в 2023 году получил рекордную чистую прибыль по МСФО
Чистая прибыль по МСФО "МТС банка" в прошлом году увеличилась почти вчетверо, до рекордного уровня в 12,5 миллиардов рублей, следует из сообщения группы МТС. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T16:46+0300
2024-03-05T16:46+0300
2024-03-05T16:46+0300
россия
мтс
чистая прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/83972/71/839727130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b461f09810b5e716d5f329036ef1d27.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО "МТС банка" в прошлом году увеличилась почти вчетверо, до рекордного уровня в 12,5 миллиардов рублей, следует из сообщения группы МТС. В материалах группы отмечается, что чистая прибыль банка увеличилась в 3,8 раза в 2023 году по отношению к 2022 году. "За год розничный кредитный портфель вырос на 33%, до 339 миллиардов рублей, чистая прибыль увеличилась до рекордного уровня и достигла 12,5 миллиардов рублей", - прокомментировал президент и председатель правления группы МТС Вячеслав Николаев. В феврале кредитная организация сообщала, что его акционеры на внеочередном собрании 7 марта рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций. Источник, знакомый с планами банка, пояснял тогда, что кредитная организация хочет предусмотреть техническую возможность для потенциального размещения акций в рамках IPO при благоприятных рыночных условиях.
https://1prime.ru/20240216/843084501.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83972/71/839727130_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_87e4dd749a43d9a554cfd0df205226fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мтс, чистая прибыль
РОССИЯ, МТС, чистая прибыль
"МТС банк" в 2023 году получил рекордную чистую прибыль по МСФО
"МТС банк" в 2023 году получил рекордную чистую прибыль по МСФО в 12,5 млрд рублей
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО "МТС банка" в прошлом году увеличилась почти вчетверо, до рекордного уровня в 12,5 миллиардов рублей, следует из сообщения группы МТС.
В материалах группы отмечается, что чистая прибыль банка увеличилась в 3,8 раза в 2023 году по отношению к 2022 году.
Суд в Москве рассмотрит по существу иск к МТС из-за "голой вечеринки"
"За год розничный кредитный портфель вырос на 33%, до 339 миллиардов рублей, чистая прибыль увеличилась до рекордного уровня и достигла 12,5 миллиардов рублей", - прокомментировал президент и председатель правления группы МТС Вячеслав Николаев.
В феврале кредитная организация сообщала, что его акционеры на внеочередном собрании 7 марта рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций. Источник, знакомый с планами банка, пояснял тогда, что кредитная организация хочет предусмотреть техническую возможность для потенциального размещения акций в рамках IPO при благоприятных рыночных условиях.