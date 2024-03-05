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"МТС банк" в 2023 году получил рекордную чистую прибыль по МСФО - 05.03.2024, ПРАЙМ
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"МТС банк" в 2023 году получил рекордную чистую прибыль по МСФО
"МТС банк" в 2023 году получил рекордную чистую прибыль по МСФО - 05.03.2024, ПРАЙМ
"МТС банк" в 2023 году получил рекордную чистую прибыль по МСФО
Чистая прибыль по МСФО "МТС банка" в прошлом году увеличилась почти вчетверо, до рекордного уровня в 12,5 миллиардов рублей, следует из сообщения группы МТС. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T16:46+0300
2024-03-05T16:46+0300
россия
мтс
чистая прибыль
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО "МТС банка" в прошлом году увеличилась почти вчетверо, до рекордного уровня в 12,5 миллиардов рублей, следует из сообщения группы МТС. В материалах группы отмечается, что чистая прибыль банка увеличилась в 3,8 раза в 2023 году по отношению к 2022 году. "За год розничный кредитный портфель вырос на 33%, до 339 миллиардов рублей, чистая прибыль увеличилась до рекордного уровня и достигла 12,5 миллиардов рублей", - прокомментировал президент и председатель правления группы МТС Вячеслав Николаев. В феврале кредитная организация сообщала, что его акционеры на внеочередном собрании 7 марта рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций. Источник, знакомый с планами банка, пояснял тогда, что кредитная организация хочет предусмотреть техническую возможность для потенциального размещения акций в рамках IPO при благоприятных рыночных условиях.
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россия, мтс, чистая прибыль
РОССИЯ, МТС, чистая прибыль
16:46 05.03.2024
 
"МТС банк" в 2023 году получил рекордную чистую прибыль по МСФО

"МТС банк" в 2023 году получил рекордную чистую прибыль по МСФО в 12,5 млрд рублей

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМТС-Банк
МТС-Банк - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО "МТС банка" в прошлом году увеличилась почти вчетверо, до рекордного уровня в 12,5 миллиардов рублей, следует из сообщения группы МТС.
В материалах группы отмечается, что чистая прибыль банка увеличилась в 3,8 раза в 2023 году по отношению к 2022 году.
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"За год розничный кредитный портфель вырос на 33%, до 339 миллиардов рублей, чистая прибыль увеличилась до рекордного уровня и достигла 12,5 миллиардов рублей", - прокомментировал президент и председатель правления группы МТС Вячеслав Николаев.
В феврале кредитная организация сообщала, что его акционеры на внеочередном собрании 7 марта рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций. Источник, знакомый с планами банка, пояснял тогда, что кредитная организация хочет предусмотреть техническую возможность для потенциального размещения акций в рамках IPO при благоприятных рыночных условиях.
 
РОССИЯМТСчистая прибыль
 
 
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