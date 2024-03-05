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На "Госуслугах" начался прием заявлений для голосования на выборах на дому
На "Госуслугах" начался прием заявлений для голосования на выборах на дому - 05.03.2024, ПРАЙМ
На "Госуслугах" начался прием заявлений для голосования на выборах на дому
Россияне, которые по уважительной причине не смогут посетить избирательные участки, получат возможность голосовать на дому через портал "Госуслуг", рассказали в | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T16:52+0300
2024-03-05T16:52+0300
2024-03-05T17:17+0300
россия
выборы президента россии
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Россияне, которые по уважительной причине не смогут посетить избирательные участки, получат возможность голосовать на дому через портал "Госуслуг", рассказали в Минцифры России.В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В этом году выборы пройдут 17 марта, голосование - с 15 по 17 марта."Гражданин может проголосовать дома, если у него не получится посетить избирательный участок в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими", - сообщили в министерстве.Там пояснили, что желающий проголосовать из дома должен подать заявление на "Госуслугах" до 11 марта 23.59 по московскому времени. Его рассмотрит избирательная комиссия и, в случает положительного ответа, свяжется с избирателем для согласования удобного времени. В дни голосования избирателя посетят с бюллетенем и переносным ящиком для голосования, отметили в ведомстве.Кроме того, Минцифры напомнили, что россияне могут проголосовать онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 28 регионах и на mos.ru в Москве, а также выбрать удобный участок через сервис "Мобильный избиратель".На пост президента россии претендуют председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов, член партии "Новые люди" Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин.
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россия, выборы президента россии
РОССИЯ, выборы президента России
На "Госуслугах" начался прием заявлений для голосования на выборах на дому
На "Госуслугах" стартовал прием заявлений для голосования на выборах на дому
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Россияне, которые по уважительной причине не смогут посетить избирательные участки, получат возможность голосовать на дому через портал "Госуслуг", рассказали в Минцифры России.
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В этом году выборы пройдут 17 марта, голосование - с 15 по 17 марта.
"Гражданин может проголосовать дома, если у него не получится посетить избирательный участок в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими", - сообщили в министерстве.
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Там пояснили, что желающий проголосовать из дома должен подать заявление на "Госуслугах" до 11 марта 23.59 по московскому времени. Его рассмотрит избирательная комиссия и, в случает положительного ответа, свяжется с избирателем для согласования удобного времени. В дни голосования избирателя посетят с бюллетенем и переносным ящиком для голосования, отметили в ведомстве.
Кроме того, Минцифры напомнили, что россияне могут проголосовать онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 28 регионах и на mos.ru в Москве, а также выбрать удобный участок через сервис "Мобильный избиратель".
На пост президента россии претендуют председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов, член партии "Новые люди" Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин.