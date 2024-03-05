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Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели
Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели - 05.03.2024, ПРАЙМ
Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд уведомила главу Госдепа Энтони Блинкена о намерении уйти в отставку в ближайшее время. Об этом он сообщил 5 марта. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T16:54+0300
2024-03-05T16:54+0300
2024-03-05T17:33+0300
виктория нуланд
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 5 мар – ПРАЙМ. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд уведомила главу Госдепа Энтони Блинкена о намерении уйти в отставку в ближайшее время. Об этом он сообщил 5 марта. "Виктория Нуланд дала мне знать, что намеревается в ближайшие недели уйти с поста заместителя госсекретаря по политическим делам", - сказал Блинкен.Ранее сенат США не поддержал назначение Нуланд на пост первого замглавы госдепа, обязанности которого она исполняла. Вместо нее верхняя палата конгресса выбрала Курта Кэмпбелла.Нуланд считают главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии. С 2005 года занимала должность постпреда США в НАТО, с 2011 года была официальным представителем Госдепа, затем помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии.
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виктория нуланд, госдеп, энтони блинкен
Виктория Нуланд, Госдеп, Энтони Блинкен
Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели
Нуланд уведомила Блинкена о намерении уйти в отставку в ближайшие недели
ВАШИНГТОН, 5 мар – ПРАЙМ. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд уведомила главу Госдепа Энтони Блинкена о намерении уйти в отставку в ближайшее время. Об этом он сообщил 5 марта.
"Виктория Нуланд дала мне знать, что намеревается в ближайшие недели уйти с поста заместителя госсекретаря по политическим делам", - сказал Блинкен.
Ранее сенат США не поддержал назначение Нуланд на пост первого замглавы госдепа, обязанности которого она исполняла. Вместо нее верхняя палата конгресса выбрала Курта Кэмпбелла.
Госдеп: США не видят, что Россия собирается применить ядерное оружие
Нуланд считают главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии. С 2005 года занимала должность постпреда США в НАТО, с 2011 года была официальным представителем Госдепа, затем помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии.