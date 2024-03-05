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Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели
Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели - 05.03.2024, ПРАЙМ
Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд уведомила главу Госдепа Энтони Блинкена о намерении уйти в отставку в ближайшее время. Об этом он сообщил 5 марта. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T16:54+0300
2024-03-05T17:33+0300
виктория нуланд
госдеп
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 5 мар – ПРАЙМ. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд уведомила главу Госдепа Энтони Блинкена о намерении уйти в отставку в ближайшее время. Об этом он сообщил 5 марта. "Виктория Нуланд дала мне знать, что намеревается в ближайшие недели уйти с поста заместителя госсекретаря по политическим делам", - сказал Блинкен.Ранее сенат США не поддержал назначение Нуланд на пост первого замглавы госдепа, обязанности которого она исполняла. Вместо нее верхняя палата конгресса выбрала Курта Кэмпбелла.Нуланд считают главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии. С 2005 года занимала должность постпреда США в НАТО, с 2011 года была официальным представителем Госдепа, затем помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии.
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виктория нуланд, госдеп, энтони блинкен
Виктория Нуланд, Госдеп, Энтони Блинкен
16:54 05.03.2024 (обновлено: 17:33 05.03.2024)
 
Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели

Нуланд уведомила Блинкена о намерении уйти в отставку в ближайшие недели

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 5 мар – ПРАЙМ. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд уведомила главу Госдепа Энтони Блинкена о намерении уйти в отставку в ближайшее время. Об этом он сообщил 5 марта.
"Виктория Нуланд дала мне знать, что намеревается в ближайшие недели уйти с поста заместителя госсекретаря по политическим делам", - сказал Блинкен.
Ранее сенат США не поддержал назначение Нуланд на пост первого замглавы госдепа, обязанности которого она исполняла. Вместо нее верхняя палата конгресса выбрала Курта Кэмпбелла.
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Нуланд считают главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии. С 2005 года занимала должность постпреда США в НАТО, с 2011 года была официальным представителем Госдепа, затем помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии.
 
Виктория НуландГосдепЭнтони Блинкен
 
 
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