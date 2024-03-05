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Боятся возмездия Москвы. "Психическому" поведению европейцев нашли причину - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Боятся возмездия Москвы. "Психическому" поведению европейцев нашли причину
Боятся возмездия Москвы. "Психическому" поведению европейцев нашли причину - 05.03.2024, ПРАЙМ
Боятся возмездия Москвы. "Психическому" поведению европейцев нашли причину
Европейские лидеры перекладывают друг на другу вину за вмешательство в дела России и Украины, и это выглядит, как детская игра "горячая картошка", пишет автор... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T17:01+0300
2024-03-05T17:01+0300
политика
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британия
германия
олаф шольц
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сво
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Европейские лидеры перекладывают друг на другу вину за вмешательство в дела России и Украины, и это выглядит, как детская игра "горячая картошка", пишет автор статьи из infoBRICS.Мир сталкивается со все новыми вызовами: в январе в Харькове российские войска ликвидировали не менее шестидесяти французских наемников, а в феврале президент Франции Эммануэль Макрон предложил отправить солдат НАТО в зону конфликта. Вскоре Лондон начал хвастаться тем, что помогает ВСУ в борьбе с российской армией. А в марте стало известно, что офицеры бундесвера всерьез обсуждали атаку на Крымский мост с применением двадцати ракет Taurus.Характерна черта – Берлин даже не попытался спасти свое реноме и обвинил во всем Москву – якобы все дело в том, что она ведет гибридную войну и пытается посеять смуту среди западных союзников. При этом в Британии разозлились на канцлера Олафа Шольца вовсе не из-за действий Москвы, а из-за намеков на то, что MI6 приложила руку к утечке разговора.Европейцы сейчас играют в "горячую картошку", чтобы избежать возможных последствий российского гнева, указывает автор статьи Драголюб Боснич. Такое поведение взрослых политиков выглядит не просто инфантильно, прослеживаются социопатические (или даже психопатические) признаки. Преступник пытается оправдать свои действия, перекладывая вину на других. Политический Запад по-прежнему отказывается замечать "красные линии". И, видимо, прозреть они смогут только в действительно критический момент, резюмирует Боснич.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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франция, британия, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, сво
Политика, ФРАНЦИЯ, БРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, СВО
17:01 05.03.2024
 
Боятся возмездия Москвы. "Психическому" поведению европейцев нашли причину

infoBRICS: ЕС пожалел, что разозлил Россию прямым вмешательством на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Европейские лидеры перекладывают друг на другу вину за вмешательство в дела России и Украины, и это выглядит, как детская игра "горячая картошка", пишет автор статьи из infoBRICS.
Мир сталкивается со все новыми вызовами: в январе в Харькове российские войска ликвидировали не менее шестидесяти французских наемников, а в феврале президент Франции Эммануэль Макрон предложил отправить солдат НАТО в зону конфликта. Вскоре Лондон начал хвастаться тем, что помогает ВСУ в борьбе с российской армией. А в марте стало известно, что офицеры бундесвера всерьез обсуждали атаку на Крымский мост с применением двадцати ракет Taurus.
Характерна черта – Берлин даже не попытался спасти свое реноме и обвинил во всем Москву – якобы все дело в том, что она ведет гибридную войну и пытается посеять смуту среди западных союзников. При этом в Британии разозлились на канцлера Олафа Шольца вовсе не из-за действий Москвы, а из-за намеков на то, что MI6 приложила руку к утечке разговора.
Европейцы сейчас играют в "горячую картошку", чтобы избежать возможных последствий российского гнева, указывает автор статьи Драголюб Боснич. Такое поведение взрослых политиков выглядит не просто инфантильно, прослеживаются социопатические (или даже психопатические) признаки. Преступник пытается оправдать свои действия, перекладывая вину на других.
Политический Запад по-прежнему отказывается замечать "красные линии". И, видимо, прозреть они смогут только в действительно критический момент, резюмирует Боснич.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>>
 
ПолитикаФРАНЦИЯБРИТАНИЯГЕРМАНИЯОлаф ШольцЭммануэль МакронСВО
 
 
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