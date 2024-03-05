https://1prime.ru/20240305/845971605.html

В России заявили об отсутствии влияния санкций на АПК

В России заявили об отсутствии влияния санкций на АПК - 05.03.2024, ПРАЙМ

В России заявили об отсутствии влияния санкций на АПК

Западные санкции не мешают развитию агропромышленного комплекса в России, у сельхозпредприятий есть потенциал удвоить производства, задача по обеспечению... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T16:59+0300

2024-03-05T16:59+0300

2024-03-05T16:59+0300

россия

сельское хозяйство

санкции против рф

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Западные санкции не мешают развитию агропромышленного комплекса в России, у сельхозпредприятий есть потенциал удвоить производства, задача по обеспечению промбезопасности страны практически решена, теперь компании увеличивают объемы экспорта, сообщил журналистам председатель совета директоров ГК "Агроэко" Владимир Маслов. "Агропромышленный комплекс за последние 20 лет мощно рванул, сегодня полностью практически решена задача промышленной безопасности. Уже мы начинаем все больше и больше продавать на экспорт. Например, недавно был открыт Китай. Это огромный рынок. Мы в принципе имеем потенциал удвоения объемов производства. А это дополнительные инвестиции, дополнительные рабочие места, дополнительные налоговые отчисления, развитие села", - сказал Маслов перед встречей президента РФ Владимира Путина с представителями АПК. По его словам, ГК "Агроэко" занимает четвёртое место среди крупнейших производителей свинины в России. "Буквально год назад мы построили самое современное роботизированное мясоперерабатывающее предприятие в Воронежской области, которое перерабатывает, производит уже упакованную свинину. В целом санкции не повлияли никак", - сказал Маслов. Он отметил, что предприятия в рамках работы по импортозамещению находят необходимые аналоги сырья и комплектующих из России и дружественных стран. ГК "Агроэко" основана в 2009 году и является крупнейшим свиноводческим предприятием Воронежской области, занимает около 60% регионального рынка свинины. ТОР "Павловск" создана в 2018 году в моногороде Павловске Воронежской области для снижения экономической зависимости от градообразующего предприятия "Павловск Неруд", которое разрабатывает крупнейшее в Европе месторождение гранита.

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россия, сельское хозяйство, санкции против рф