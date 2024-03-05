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OBI GmH направила бывшей "дочке" в РФ условия для проведения переговоров

OBI GmH направила бывшей "дочке" в РФ условия для проведения переговоров - 05.03.2024, ПРАЙМ

OBI GmH направила бывшей "дочке" в РФ условия для проведения переговоров

Немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG, бывший владелец сети строительных гипермаркетов OBI в России, направила подмосковному ООО "ОБИ Франчайзинговый центр"... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T17:02+0300

2024-03-05T17:02+0300

2024-03-05T17:02+0300

obi

германия

россия

суд

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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG, бывший владелец сети строительных гипермаркетов OBI в России, направила подмосковному ООО "ОБИ Франчайзинговый центр" условия для переговоров по иску, в котором она требует запретить своей бывшей "дочке" использовать товарные знаки obi и OBI в доменном имени сайта obi.ru, следует из опубликованного определения суда. "Истец подтвердил, что 20.02.2024 г. ответчику были предложены условия для возможности проведения переговоров", - говорится в судебном акте. Ответчик на заседании 28 февраля ходатайствовал об отложении рассмотрения дела для возможности вступления в переговоры. Суд отложил слушания на 15 мая. Международные словесные товарные знаки obi и OBI были зарегистрированы в 2011 году. Правовая охрана им предоставляется в целом ряде государств, в том числе и в России. Иск OBI GmbH о запрете их использования в домене поступил в суд в ноябре. Суд ранее по заявлению немецкой компании принял обеспечительные меры, запретив ответчику "ОБИ Франчайзинговый центр" и третьему лицу АО "РСИЦ", регистратору доменных имен, совершать в отношении домена obi.ru любые действия, направленные на прекращение прав администрирования ответчика в отношении домена obi.ru или на передачу поддержки сведений о домене obi.ru другому регистратору. На заседании 28 февраля суд привлек к делу в статусе третьих лиц еще две структуры ритейлера – ООО "Сделай своими руками" и ООО "Сделай своими руками Северо-Запад". Исполнительный директор компании "OBI Россия" Максим Суравегин 1 марта сообщил журналистам, что российская сеть строительных магазинов OBI пока не планирует отказываться от своего бренда и "заниматься ренеймингом". В августе 2023 года газета "Ведомости" писала, что магазины OBI могут начать работать под брендом Domus. Но, по словам Суравегина, "пока планов по переименованию нет", ведутся "переговоры с немецкой компанией об оставлении бренда в России". Немецкая сеть OBI вышла на российский рынок в 2003 году, открыв с тех пор 27 гипермаркетов. В марте 2022 года она решила приостановить работу в России. В дальнейшем OBI GmbH подписала соглашение о продаже компании группе инвестиционно-строительных компаний МАХ, в которой 60% принадлежало бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, а 40% - Илье Колобкову. Впоследствии у OBI менялись собственники. Сейчас OBI принадлежит АО "Аллонж", его учредители не раскрываются, но его последний владелец Марьяна Гилясова связана с "Синдикой".

https://1prime.ru/20231114/842267854.html

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obi, германия, россия, суд