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Депутат призвал не поднимать цены на букеты к 8 марта
Депутат призвал не поднимать цены на букеты к 8 марта - 05.03.2024, ПРАЙМ
Депутат призвал не поднимать цены на букеты к 8 марта
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил РИА Новости, что призвал цветочников не поднимать цены на букеты к 8 марта. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T17:29+0300
2024-03-05T17:29+0300
2024-03-05T17:29+0300
цветы
россия
цены
госдума
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил РИА Новости, что призвал цветочников не поднимать цены на букеты к 8 марта. "У каждой женщины 8 марта должен быть огромный букет от любимых. Призываю цветочников пойти навстречу и не взвинчивать цены до предела", - сказал Гусев. По его словам, рынок освободился от голландских тюльпанов, развивается отечественное производство, работает программа поддержки селекционных центров, компенсирующая до 50% затрат из федерального бюджета на производство посадочных материалов. Кроме того, владельцы цветочного бизнеса заказывают цветы оптом, покупают крупные партии у российских производителей, зная, что будет ажиотаж, указал депутат. При этом, как отметил Гусев, перед Международным женским днём цветы снова подорожали, хотя реальных оснований поднимать цены нет. "Производители говорят, что именно розница накручивает цены. Поставки в три раза дешевле, чем потом букеты на прилавках. Обычная спекуляция", - заключил парламентарий.
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цветы, россия, цены, госдума
цветы, РОССИЯ, цены, Госдума
Депутат призвал не поднимать цены на букеты к 8 марта
Депутат Гусев призвал цветочников не поднимать цены на букеты к 8 марта
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил РИА Новости, что призвал цветочников не поднимать цены на букеты к 8 марта.
"У каждой женщины 8 марта должен быть огромный букет от любимых. Призываю цветочников пойти навстречу и не взвинчивать цены до предела", - сказал Гусев.
По его словам, рынок освободился от голландских тюльпанов, развивается отечественное производство, работает программа поддержки селекционных центров, компенсирующая до 50% затрат из федерального бюджета на производство посадочных материалов. Кроме того, владельцы цветочного бизнеса заказывают цветы оптом, покупают крупные партии у российских производителей, зная, что будет ажиотаж, указал депутат. При этом, как отметил Гусев, перед Международным женским днём цветы снова подорожали, хотя реальных оснований поднимать цены нет.
"Производители говорят, что именно розница накручивает цены. Поставки в три раза дешевле, чем потом букеты на прилавках. Обычная спекуляция", - заключил парламентарий.