Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат призвал не поднимать цены на букеты к 8 марта - 05.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240305/845973217.html
Депутат призвал не поднимать цены на букеты к 8 марта
Депутат призвал не поднимать цены на букеты к 8 марта - 05.03.2024, ПРАЙМ
Депутат призвал не поднимать цены на букеты к 8 марта
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил РИА Новости, что призвал цветочников не поднимать цены на букеты к 8 марта. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T17:29+0300
2024-03-05T17:29+0300
цветы
россия
цены
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/12/843141297_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_be570ea3b9ceeeb198bb3994e192ad5b.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил РИА Новости, что призвал цветочников не поднимать цены на букеты к 8 марта. "У каждой женщины 8 марта должен быть огромный букет от любимых. Призываю цветочников пойти навстречу и не взвинчивать цены до предела", - сказал Гусев. По его словам, рынок освободился от голландских тюльпанов, развивается отечественное производство, работает программа поддержки селекционных центров, компенсирующая до 50% затрат из федерального бюджета на производство посадочных материалов. Кроме того, владельцы цветочного бизнеса заказывают цветы оптом, покупают крупные партии у российских производителей, зная, что будет ажиотаж, указал депутат. При этом, как отметил Гусев, перед Международным женским днём цветы снова подорожали, хотя реальных оснований поднимать цены нет. "Производители говорят, что именно розница накручивает цены. Поставки в три раза дешевле, чем потом букеты на прилавках. Обычная спекуляция", - заключил парламентарий.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/12/843141297_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ab09c2e42869b105c99a42720c5d921d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
цветы, россия, цены, госдума
цветы, РОССИЯ, цены, Госдума
17:29 05.03.2024
 
Депутат призвал не поднимать цены на букеты к 8 марта

Депутат Гусев призвал цветочников не поднимать цены на букеты к 8 марта

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУпаковка и сортировка тюльпанов
Упаковка и сортировка тюльпанов - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил РИА Новости, что призвал цветочников не поднимать цены на букеты к 8 марта.
"У каждой женщины 8 марта должен быть огромный букет от любимых. Призываю цветочников пойти навстречу и не взвинчивать цены до предела", - сказал Гусев.
По его словам, рынок освободился от голландских тюльпанов, развивается отечественное производство, работает программа поддержки селекционных центров, компенсирующая до 50% затрат из федерального бюджета на производство посадочных материалов. Кроме того, владельцы цветочного бизнеса заказывают цветы оптом, покупают крупные партии у российских производителей, зная, что будет ажиотаж, указал депутат. При этом, как отметил Гусев, перед Международным женским днём цветы снова подорожали, хотя реальных оснований поднимать цены нет.
"Производители говорят, что именно розница накручивает цены. Поставки в три раза дешевле, чем потом букеты на прилавках. Обычная спекуляция", - заключил парламентарий.
 
цветыРОССИЯценыГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала