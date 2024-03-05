https://1prime.ru/20240305/845973450.html

Макрон назвал противоправным изъятие российских активов

Макрон назвал противоправным изъятие российских активов - 05.03.2024, ПРАЙМ

Макрон назвал противоправным изъятие российских активов

Использование замороженных на территории стран Евросоюза российских активов для финансирование Украины противоправно, однако Париж поддерживает введение налога... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T17:33+0300

2024-03-05T17:33+0300

2024-03-05T17:53+0300

франция

замороженные российские активы

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 5 мар — ПРАЙМ. Использование замороженных на территории стран Евросоюза российских активов для финансирование Украины противоправно, однако Париж поддерживает введение налога на прибыль с них, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что на данный момент не существует правовой основы для изъятия российских активов."Мы не поддерживаем действия, которые противоречат международному праву, и начало таких дискуссий, которые, как мне кажется, ослабят Европу, где эти активы находятся. Когда мы защищаем верховенство права, мы должны идти до конца", — заявил Макрон.Политик подчеркнул, что Франция поддерживает решение ввести налог на прибыль от российских активов, что, по оценкам, составит около трех - пяти миллиардов евро дохода в год.Со стороны Еврокомиссии часто поступали требования использовать замороженные российские активы на нужды Украины, однако законодательная база для таких действий в Евросоюзе пока что отсутствует. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://1prime.ru/20240201/842958127.html

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франция, замороженные российские активы, эммануэль макрон