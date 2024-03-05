Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон назвал противоправным изъятие российских активов - 05.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240305/845973450.html
Макрон назвал противоправным изъятие российских активов
Макрон назвал противоправным изъятие российских активов - 05.03.2024, ПРАЙМ
Макрон назвал противоправным изъятие российских активов
Использование замороженных на территории стран Евросоюза российских активов для финансирование Украины противоправно, однако Париж поддерживает введение налога... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T17:33+0300
2024-03-05T17:53+0300
франция
замороженные российские активы
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:80:1721:1048_1920x0_80_0_0_6378773e90ac24f456e65c5c8bfd1cd8.jpg
ПАРИЖ, 5 мар — ПРАЙМ. Использование замороженных на территории стран Евросоюза российских активов для финансирование Украины противоправно, однако Париж поддерживает введение налога на прибыль с них, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что на данный момент не существует правовой основы для изъятия российских активов."Мы не поддерживаем действия, которые противоречат международному праву, и начало таких дискуссий, которые, как мне кажется, ослабят Европу, где эти активы находятся. Когда мы защищаем верховенство права, мы должны идти до конца", — заявил Макрон.Политик подчеркнул, что Франция поддерживает решение ввести налог на прибыль от российских активов, что, по оценкам, составит около трех - пяти миллиардов евро дохода в год.Со стороны Еврокомиссии часто поступали требования использовать замороженные российские активы на нужды Украины, однако законодательная база для таких действий в Евросоюзе пока что отсутствует. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://1prime.ru/20240201/842958127.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_109:0:1612:1127_1920x0_80_0_0_9cea103cab1349519300be31049ecb72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, замороженные российские активы, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, замороженные российские активы, Эммануэль Макрон
17:33 05.03.2024 (обновлено: 17:53 05.03.2024)
 
Макрон назвал противоправным изъятие российских активов

Макрон: изъятие замороженных активов РФ в Европе нелегально, это ослабит ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 5 мар — ПРАЙМ. Использование замороженных на территории стран Евросоюза российских активов для финансирование Украины противоправно, однако Париж поддерживает введение налога на прибыль с них, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что на данный момент не существует правовой основы для изъятия российских активов.
"Мы не поддерживаем действия, которые противоречат международному праву, и начало таких дискуссий, которые, как мне кажется, ослабят Европу, где эти активы находятся. Когда мы защищаем верховенство права, мы должны идти до конца", — заявил Макрон.
Политик подчеркнул, что Франция поддерживает решение ввести налог на прибыль от российских активов, что, по оценкам, составит около трех - пяти миллиардов евро дохода в год.
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2024
Euroclear готовится к последствиям из-за желания ЕС использовать активы РФ
1 февраля, 14:30
Со стороны Еврокомиссии часто поступали требования использовать замороженные российские активы на нужды Украины, однако законодательная база для таких действий в Евросоюзе пока что отсутствует. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
 
ФРАНЦИЯзамороженные российские активыЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала