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Макрон назвал противоправным изъятие российских активов
Макрон назвал противоправным изъятие российских активов - 05.03.2024, ПРАЙМ
Макрон назвал противоправным изъятие российских активов
Использование замороженных на территории стран Евросоюза российских активов для финансирование Украины противоправно, однако Париж поддерживает введение налога... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T17:33+0300
2024-03-05T17:33+0300
2024-03-05T17:53+0300
франция
замороженные российские активы
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 5 мар — ПРАЙМ. Использование замороженных на территории стран Евросоюза российских активов для финансирование Украины противоправно, однако Париж поддерживает введение налога на прибыль с них, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что на данный момент не существует правовой основы для изъятия российских активов."Мы не поддерживаем действия, которые противоречат международному праву, и начало таких дискуссий, которые, как мне кажется, ослабят Европу, где эти активы находятся. Когда мы защищаем верховенство права, мы должны идти до конца", — заявил Макрон.Политик подчеркнул, что Франция поддерживает решение ввести налог на прибыль от российских активов, что, по оценкам, составит около трех - пяти миллиардов евро дохода в год.Со стороны Еврокомиссии часто поступали требования использовать замороженные российские активы на нужды Украины, однако законодательная база для таких действий в Евросоюзе пока что отсутствует. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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франция, замороженные российские активы, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, замороженные российские активы, Эммануэль Макрон
Макрон назвал противоправным изъятие российских активов
Макрон: изъятие замороженных активов РФ в Европе нелегально, это ослабит ЕС
ПАРИЖ, 5 мар — ПРАЙМ. Использование замороженных на территории стран Евросоюза российских активов для финансирование Украины противоправно, однако Париж поддерживает введение налога на прибыль с них, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что на данный момент не существует правовой основы для изъятия российских активов.
"Мы не поддерживаем действия, которые противоречат международному праву, и начало таких дискуссий, которые, как мне кажется, ослабят Европу, где эти активы находятся. Когда мы защищаем верховенство права, мы должны идти до конца", — заявил Макрон.
Политик подчеркнул, что Франция поддерживает решение ввести налог на прибыль от российских активов, что, по оценкам, составит около трех - пяти миллиардов евро дохода в год.
Euroclear готовится к последствиям из-за желания ЕС использовать активы РФ
Со стороны Еврокомиссии часто поступали требования использовать замороженные российские активы на нужды Украины, однако законодательная база для таких действий в Евросоюзе пока что отсутствует. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.