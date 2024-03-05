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Банки не хотят, чтобы снижались объемы строительства жилья, заявил Путин

Банки не хотят, чтобы снижались объемы строительства жилья, заявил Путин - 05.03.2024, ПРАЙМ

Банки не хотят, чтобы снижались объемы строительства жилья, заявил Путин

Российские банки не хотят, чтобы снижались объемы строительства жилья, работают безупречно, заявил президент России Владимир Путин об ипотечном кредитовании во... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T17:33+0300

2024-03-05T17:33+0300

2024-03-05T17:35+0300

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - ПРАЙМ. Российские банки не хотят, чтобы снижались объемы строительства жилья, работают безупречно, заявил президент России Владимир Путин об ипотечном кредитовании во время общения с работниками агропромышленного холдинга."И банки работают безупречно. Больше того - они как раз и не хотят, чтобы снижались объемы жилищного строительства, для них это хороший бизнес", - сказал Путин.Кроме того, Путин добавил, что со стороны финрегуляторов есть опасения по поводу разгона инфляции из-за большого количества жилья по льготной ипотеке. По его словам, это приходится тщательно регулировать.При этом он отметил, что для села льготы сохраняются.Ранее министр финансов России Антон Силуанов призвал снизить долю ипотечных кредитов на первичном рынке жилья с 90 до 20-25 процентов. По его словам, ведомству важно обеспечить поддержку граждан, а не банков и застройщиков.Как объясняла агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева, внедрение льготной ипотеки привело к некоторым перекосам на рынке жилья. При этом девелоперы, опрошенные агентством РИА Новости, посчитали продление ипотечных программ позитивным сигналом для жилищного строительства.

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россия, ипотека, банки