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Путин попросил не повторять ошибку с яйцами на рынке томатов - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Путин попросил не повторять ошибку с яйцами на рынке томатов
Путин попросил не повторять ошибку с яйцами на рынке томатов - 05.03.2024, ПРАЙМ
Путин попросил не повторять ошибку с яйцами на рынке томатов
Российскому АПК необходимо обеспечить рост производства томатов, чтобы потом не просить опо ставках друзей, заявил президент России Владимир Путин. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T17:44+0300
2024-03-05T17:47+0300
владимир путин
томаты
яйца
россия
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - ПРАЙМ. Российскому АПК необходимо обеспечить рост производства томатов, чтобы потом не просить опо ставках друзей, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства во вторник, 5 марта, совершает рабочую поездку в Ставрополье. Он провел встречу с работниками тепличного комплекса "Солнечный дар", где прокомментировал идею создания фестиваля томатов в Ставропольском крае. "Почему нет... Местное начальство должно вам помочь... Идея сама замечательная, классная идея. У нас по-моему еще нет такого", - сказал Путин. Он также в шутку предложил совместить праздник с фестивалем вина, который уже проходит в Ставропольском крае.Как подчеркнули работники предприятия, подобные мероприятия приведут и к росту потребления томатов. Президент в этой связи призвал обеспечить рост предложения продукта на рынке, чтобы не просить о поставках "друзей из Турции или других стран", как по "некоторым другим видам".Цены на яйца и на мясо курицы в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, поэтому ведомством для стабилизации ситуации реализуется ряд мер. В частности, ФАС в начале декабря предложила ретейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые куриные яйца на уровне не более пяти процентов.Путин в ходе прямой линии 14 декабря объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца "будет улучшаться", она уже минимум две недели является предметом обсуждения с министерством сельского хозяйства. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства.Позднее подкомиссия Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на импорт 1,2 миллиарда яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.
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владимир путин, томаты, яйца, россия
Владимир Путин, томаты, яйца, РОССИЯ
17:44 05.03.2024 (обновлено: 17:47 05.03.2024)
 
Путин попросил не повторять ошибку с яйцами на рынке томатов

Путин: нужно обеспечить рост производства томатов, чтобы не просить друзей об импорте

© Sputnik | Перейти в медиабанкТоматы
Томаты
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - ПРАЙМ. Российскому АПК необходимо обеспечить рост производства томатов, чтобы потом не просить опо ставках друзей, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник, 5 марта, совершает рабочую поездку в Ставрополье. Он провел встречу с работниками тепличного комплекса "Солнечный дар", где прокомментировал идею создания фестиваля томатов в Ставропольском крае.
"Почему нет... Местное начальство должно вам помочь... Идея сама замечательная, классная идея. У нас по-моему еще нет такого", - сказал Путин. Он также в шутку предложил совместить праздник с фестивалем вина, который уже проходит в Ставропольском крае.
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Как подчеркнули работники предприятия, подобные мероприятия приведут и к росту потребления томатов. Президент в этой связи призвал обеспечить рост предложения продукта на рынке, чтобы не просить о поставках "друзей из Турции или других стран", как по "некоторым другим видам".
Цены на яйца и на мясо курицы в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, поэтому ведомством для стабилизации ситуации реализуется ряд мер. В частности, ФАС в начале декабря предложила ретейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые куриные яйца на уровне не более пяти процентов.
Путин в ходе прямой линии 14 декабря объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца "будет улучшаться", она уже минимум две недели является предметом обсуждения с министерством сельского хозяйства. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства.
Позднее подкомиссия Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на импорт 1,2 миллиарда яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.
 
Владимир ПутинтоматыяйцаРОССИЯ
 
 
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