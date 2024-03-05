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"Невская косметика" купила производителя средств гигиены Hygienic - 05.03.2024, ПРАЙМ
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"Невская косметика" купила производителя средств гигиены Hygienic
"Невская косметика" купила производителя средств гигиены Hygienic - 05.03.2024, ПРАЙМ
"Невская косметика" купила производителя средств гигиены Hygienic
"Невская Косметика" закрыла сделку по приобретению крупнейшего российского производителя средств женской гигиены Hygienic, следует из материалов петербургской... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T18:00+0300
2024-03-05T18:00+0300
сделка
покупка бизнеса
россия
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "Невская Косметика" закрыла сделку по приобретению крупнейшего российского производителя средств женской гигиены Hygienic, следует из материалов петербургской компании. "Полное фирменное наименование... общество с ограниченной ответственностью "Мосмек Инвест"... Доля участия акционерного общества в уставном капитале другого акционерного общества после приобретения акций другого акционерного общества, а также доля принадлежащих ему голосующих акций другого акционерного общества после их приобретения: 95,74468% / 95,74468%", — говорится в материалах компании. Компания "Мосмек Инвест" — один из активов Hygienic, расположенный в Подмосковье. Также в конце февраля "Невская Косметика" стала владельцем 100% акций двух подмосковных предприятий компании — АО "Хайдженик" и АО "Олтекс". До этого, в январе текущего года, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "Невской Косметике" приобрести доли в активах компании — 100% голосующих акций "Хайдженик" и "Олтекс С.А.", а также 95,7% в уставном капитале "Мосмек Инвест". Hygienic является крупнейшим российским производителем и поставщиком средств женской гигиены. В портфеле компании такие бренды как Ola!, TerezaMed, Versia и Milly Tilly. "Олтекс С.А." — компания, производящая средства женской гигиены, с 2015 года производственный комплекс начал выпуск целлюлозных одноразовых пеленок для взрослых и детей. "Невская Косметика" — российский производитель косметической и парфюмерной продукции, среди брендов компании — "Новый жемчуг", "Ушастый нянь", "Солнышко" и ряд других.
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сделка, покупка бизнеса, россия
сделка, покупка бизнеса, РОССИЯ
18:00 05.03.2024
 
"Невская косметика" купила производителя средств гигиены Hygienic

"Невская Косметика" закрыла сделку по приобретению производителя средств гигиены Hygienic

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСредства гигиены в магазине
Средства гигиены в магазине - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 мар ПРАЙМ. "Невская Косметика" закрыла сделку по приобретению крупнейшего российского производителя средств женской гигиены Hygienic, следует из материалов петербургской компании.
"Полное фирменное наименование... общество с ограниченной ответственностью "Мосмек Инвест"... Доля участия акционерного общества в уставном капитале другого акционерного общества после приобретения акций другого акционерного общества, а также доля принадлежащих ему голосующих акций другого акционерного общества после их приобретения: 95,74468% / 95,74468%", — говорится в материалах компании.
Компания "Мосмек Инвест" — один из активов Hygienic, расположенный в Подмосковье. Также в конце февраля "Невская Косметика" стала владельцем 100% акций двух подмосковных предприятий компании — АО "Хайдженик" и АО "Олтекс".
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До этого, в январе текущего года, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "Невской Косметике" приобрести доли в активах компании — 100% голосующих акций "Хайдженик" и "Олтекс С.А.", а также 95,7% в уставном капитале "Мосмек Инвест".
Hygienic является крупнейшим российским производителем и поставщиком средств женской гигиены. В портфеле компании такие бренды как Ola!, TerezaMed, Versia и Milly Tilly.
"Олтекс С.А." — компания, производящая средства женской гигиены, с 2015 года производственный комплекс начал выпуск целлюлозных одноразовых пеленок для взрослых и детей.
"Невская Косметика" — российский производитель косметической и парфюмерной продукции, среди брендов компании — "Новый жемчуг", "Ушастый нянь", "Солнышко" и ряд других.
 
сделкапокупка бизнесаРОССИЯ
 
 
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