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"Невская косметика" купила производителя средств гигиены Hygienic

"Невская косметика" купила производителя средств гигиены Hygienic - 05.03.2024, ПРАЙМ

"Невская косметика" купила производителя средств гигиены Hygienic

"Невская Косметика" закрыла сделку по приобретению крупнейшего российского производителя средств женской гигиены Hygienic, следует из материалов петербургской... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T18:00+0300

2024-03-05T18:00+0300

2024-03-05T18:00+0300

сделка

покупка бизнеса

россия

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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "Невская Косметика" закрыла сделку по приобретению крупнейшего российского производителя средств женской гигиены Hygienic, следует из материалов петербургской компании. "Полное фирменное наименование... общество с ограниченной ответственностью "Мосмек Инвест"... Доля участия акционерного общества в уставном капитале другого акционерного общества после приобретения акций другого акционерного общества, а также доля принадлежащих ему голосующих акций другого акционерного общества после их приобретения: 95,74468% / 95,74468%", — говорится в материалах компании. Компания "Мосмек Инвест" — один из активов Hygienic, расположенный в Подмосковье. Также в конце февраля "Невская Косметика" стала владельцем 100% акций двух подмосковных предприятий компании — АО "Хайдженик" и АО "Олтекс". До этого, в январе текущего года, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "Невской Косметике" приобрести доли в активах компании — 100% голосующих акций "Хайдженик" и "Олтекс С.А.", а также 95,7% в уставном капитале "Мосмек Инвест". Hygienic является крупнейшим российским производителем и поставщиком средств женской гигиены. В портфеле компании такие бренды как Ola!, TerezaMed, Versia и Milly Tilly. "Олтекс С.А." — компания, производящая средства женской гигиены, с 2015 года производственный комплекс начал выпуск целлюлозных одноразовых пеленок для взрослых и детей. "Невская Косметика" — российский производитель косметической и парфюмерной продукции, среди брендов компании — "Новый жемчуг", "Ушастый нянь", "Солнышко" и ряд других.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сделка, покупка бизнеса, россия