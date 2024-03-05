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Lada Vesta получит отечественные электроусилители руля

Lada Vesta получит отечественные электроусилители руля - 05.03.2024, ПРАЙМ

Lada Vesta получит отечественные электроусилители руля

"АвтоВАЗ" начнет в первом полугодии устанавливать на Lada Vesta облегченные электроусилители руля производства российской компании "Итэлма", сообщили РИА... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T18:03+0300

2024-03-05T18:03+0300

2024-03-05T18:03+0300

автоваз

lada vesta

производство lada vesta

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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начнет в первом полугодии устанавливать на Lada Vesta облегченные электроусилители руля производства российской компании "Итэлма", сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя. В "Итэлма" рассказали, что серийные поставки новых электроусилителей руля для "АвтоВАЗа" начнутся уже в марте, они предназначены для модели Lada Vesta. Одно из их основных преимуществ — облегченная масса в 8,8 кг. У других производителей подобные изделия схожей конструкции имеют массу в 10,5-11 кг. "В течение первого полугодия новые компоненты начнут устанавливать на конвейере", — сообщили в "АвтоВАЗе", комментируя новые облегченные электроусилители руля для Lada Vesta. Электроусилитель руля входит в систему ADAS (усовершенствованная система помощи водителю). Он не просто облегчает водителю управление автомобилем, но и повышает его безопасность: увеличивает "чувство дороги" и повышает маневренность. Облегченные электроусилители руля — не единственная продукция "Итэлма", поставляемая на "АвтоВАЗ". На предприятии по заказу отечественного автогиганта также производятся антиблокировочные тормозные системы (ABS) и системы электронного контроля устойчивости (ESP). "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).

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