https://1prime.ru/20240305/845976241.html
Путин рассказал об особенностях финансирования регионов
Путин рассказал об особенностях финансирования регионов - 05.03.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал об особенностях финансирования регионов
Регионы должны сами решать, куда направить деньги, выделяемые правительством из федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T18:18+0300
2024-03-05T18:18+0300
2024-03-05T18:28+0300
владимир путин
регионы
финансирование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845976093_0:1:2961:1666_1920x0_80_0_0_b43fa383764467dde70bff2a127fd8d8.jpg
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Регионы должны сами решать, куда направить деньги, выделяемые правительством из федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин на встрече с аграриями. "Это региональный уровень ответственности, потому что даже когда мы даем из федерального бюджета деньги, трансферты даем, мы не спрашиваем регионы, куда он их хочет направить. Это сам решает регион", — сказал президент России, отвечая на вопрос о решении проблемы дорог Ставропольского края. Губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что Ставропольский край получил за шесть лет порядка 15 миллиардов рублей, повысив свой дорожный фонд до 19 миллиардов рублей. "Если предприятие возникло, его же нужно обеспечить трудовыми ресурсами, людей-то нужно привести. Вот то же самое касается транспорта, на это мы тоже деньги выделяем", — добавил Путин.
https://1prime.ru/20240305/845973576.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845976093_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_79ec2492c864e9fab80f1fa5dfa4f53b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, регионы, финансирование
Владимир Путин, Регионы, финансирование
Путин рассказал об особенностях финансирования регионов
Путин: регионы должны сами определять, куда направить федеральные средства
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Регионы должны сами решать, куда направить деньги, выделяемые правительством из федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин на встрече с аграриями.
"Это региональный уровень ответственности, потому что даже когда мы даем из федерального бюджета деньги, трансферты даем, мы не спрашиваем регионы, куда он их хочет направить. Это сам решает регион", — сказал президент России, отвечая на вопрос о решении проблемы дорог Ставропольского края.
Губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что Ставропольский край получил за шесть лет порядка 15 миллиардов рублей, повысив свой дорожный фонд до 19 миллиардов рублей.
"Если предприятие возникло, его же нужно обеспечить трудовыми ресурсами, людей-то нужно привести. Вот то же самое касается транспорта, на это мы тоже деньги выделяем", — добавил Путин.
Банки не хотят, чтобы снижались объемы строительства жилья, заявил Путин