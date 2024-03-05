https://1prime.ru/20240305/845976241.html

Путин рассказал об особенностях финансирования регионов

Путин рассказал об особенностях финансирования регионов - 05.03.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал об особенностях финансирования регионов

Регионы должны сами решать, куда направить деньги, выделяемые правительством из федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T18:18+0300

2024-03-05T18:18+0300

2024-03-05T18:28+0300

владимир путин

регионы

финансирование

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Регионы должны сами решать, куда направить деньги, выделяемые правительством из федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин на встрече с аграриями. "Это региональный уровень ответственности, потому что даже когда мы даем из федерального бюджета деньги, трансферты даем, мы не спрашиваем регионы, куда он их хочет направить. Это сам решает регион", — сказал президент России, отвечая на вопрос о решении проблемы дорог Ставропольского края. Губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что Ставропольский край получил за шесть лет порядка 15 миллиардов рублей, повысив свой дорожный фонд до 19 миллиардов рублей. "Если предприятие возникло, его же нужно обеспечить трудовыми ресурсами, людей-то нужно привести. Вот то же самое касается транспорта, на это мы тоже деньги выделяем", — добавил Путин.

https://1prime.ru/20240305/845973576.html

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владимир путин, регионы, финансирование