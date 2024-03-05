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Биткоин вновь обновил исторический максимум - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Биткоин вновь обновил исторический максимум
Биткоин вновь обновил исторический максимум - 05.03.2024, ПРАЙМ
Биткоин вновь обновил исторический максимум
Стоимость биткоина во вторник вечером вновь достигла рекордной отметки ровно в 69 тысяч долларов — впервые с ноября 2021 года, следует из данных торгов. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T18:20+0300
2024-03-05T18:29+0300
биткоин
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник вечером вновь достигла рекордной отметки ровно в 69 тысяч долларов — впервые с ноября 2021 года, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.14 мск дорожал на 2,96% за сутки — до 68 219 долларов, минутами ранее показатель поднимался максимально ровно до 69 тысяч долларов. Рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,98% — в среднем до 68 296,89 доллара. Динамика также приводится за сутки. Биткоин дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля его стоимость выросла более чем на 32%.
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Биткоин
18:20 05.03.2024 (обновлено: 18:29 05.03.2024)
 
Биткоин вновь обновил исторический максимум

Стоимость биткоина вновь достигла рекордных $69 тысяч

© CC BY 2.0 / BybitКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© CC BY 2.0 / Bybit
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МОСКВА, 5 мар ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник вечером вновь достигла рекордной отметки ровно в 69 тысяч долларов — впервые с ноября 2021 года, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.14 мск дорожал на 2,96% за сутки — до 68 219 долларов, минутами ранее показатель поднимался максимально ровно до 69 тысяч долларов. Рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,98% — в среднем до 68 296,89 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Биткоин дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля его стоимость выросла более чем на 32%.
 
Биткоин
 
 
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