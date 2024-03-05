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Биткоин вновь обновил исторический максимум

Биткоин вновь обновил исторический максимум - 05.03.2024, ПРАЙМ

Биткоин вновь обновил исторический максимум

Стоимость биткоина во вторник вечером вновь достигла рекордной отметки ровно в 69 тысяч долларов — впервые с ноября 2021 года, следует из данных торгов. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T18:20+0300

2024-03-05T18:20+0300

2024-03-05T18:29+0300

биткоин

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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник вечером вновь достигла рекордной отметки ровно в 69 тысяч долларов — впервые с ноября 2021 года, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.14 мск дорожал на 2,96% за сутки — до 68 219 долларов, минутами ранее показатель поднимался максимально ровно до 69 тысяч долларов. Рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,98% — в среднем до 68 296,89 доллара. Динамика также приводится за сутки. Биткоин дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля его стоимость выросла более чем на 32%.

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биткоин