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Tesla оценила ущерб заводу в Берлине после атаки экстремистов

Tesla оценила ущерб заводу в Берлине после атаки экстремистов - 05.03.2024, ПРАЙМ

Tesla оценила ущерб заводу в Берлине после атаки экстремистов

Простой на заводе Tesla после атаки левоэкстремистов на подстанции близ Берлина приведет к ущербу свыше 100 миллионов евро, заявил представитель компании Андре... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T18:32+0300

2024-03-05T18:32+0300

2024-03-05T18:40+0300

tesla

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БЕРЛИН, 5 мар — ПРАЙМ. Простой на заводе Tesla после атаки левоэкстремистов на подстанции близ Берлина приведет к ущербу свыше 100 миллионов евро, заявил представитель компании Андре Тириг в ходе пресс-конференции. "У нас свыше 12 тысяч сотрудников, которых мы в данный момент не можем обеспечить работой. Это означает для нас экономический ущерб в девятизначном размере, и на данный момент у нас нет четкой перспективы, когда мы сможем снова начать производство", — заявил он в ходе конференции, транслировавшей изданием Spiegel. По его словам, никто из сотрудников не пострадал, так как удалось вовремя провести безопасное отключение производства. По словам Тиринга, работа на заводе Tesla возобновится не ранее следующей недели.Во вторник завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались без электричества из-за поджога подстанции, устроенного экологическими активистами. Персонал завода был эвакуирован. Позднее издание Tagesspiegel заявило, что немецкая левоэкстремистская "Группа Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог подстанции, который привел к отключению электричества.

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tesla, завод, берлин, фрг