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Налоговые поступления в бюджет превысили 46 триллионов рублей

Налоговые поступления в бюджет превысили 46 триллионов рублей - 05.03.2024, ПРАЙМ

Налоговые поступления в бюджет превысили 46 триллионов рублей

Перечисления налогов в бюджетную систему РФ за 2023 год выросли на 11,3% и достигли 46,8 триллиона рублей, при этом поступления от налога на прибыль увеличились | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T18:42+0300

2024-03-05T18:42+0300

2024-03-05T18:42+0300

фнс

налоговые поступления

бюджет

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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Перечисления налогов в бюджетную систему РФ за 2023 год выросли на 11,3% и достигли 46,8 триллиона рублей, при этом поступления от налога на прибыль увеличились на 24%, а от НДФЛ — на 14%, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, которого цитирует пресс-служба ведомства. Выступая на заседании Общественного совета при ФНС, Егоров подвел итоги работы службы за прошлый год. "Так, в бюджетную систему Российской Федерации поступило 46,8 триллиона рублей, что на 4,8 триллиона рублей, или на 11,3%, больше, чем в 2022 году", - сообщил он. "В консолидированный бюджет РФ поступило 36,2 триллиона рублей с ростом на 2,6 триллиона рублей (на 7,7%), в федеральный бюджет – 19,6 триллиона рублей (рост на 208,9 миллиарда рублей, или 1,1%). Службе удается удерживать положительный тренд по поступлениям при одновременном снижении количества выездных проверок", — подчеркнул Егоров. Егоров отметил, что по налогу на прибыль организаций рост поступлений составил более 24%, по НДС – на 11%."Отрадно видеть, что растет объем собранного НДФЛ на 14%, что говорит о росте доходов наших граждан. Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2023 году составили 10,6 триллиона рублей, что на 25,7% больше, чем в 2022 году", — сказал он. "В то же время у нас уже который год фиксируется снижение количества выездных налоговых проверок. В прошлом году их число сократилось в два раза. Основной упор сделан на аналитическую работу", — заметил глава ФНС. Так, по его словам, по результатам контрольно-аналитической работы в бюджет поступило 400 миллиардов рублей доначислений (плюс 2,3% к уровню 2022 года). Более половины этих поступлений (218 миллиардов рублей) налогоплательщики уточнили самостоятельно, без проведения налоговых проверок. Объем истребованных документов в целом снизился на 16%, при этом по крупнейшим — сокращение составило 70%. "Такой подход экономит не только средства, но и время бизнеса, обеспечивая понятную и стабильную среду взаимодействия", — добавил глава ФНС.

https://1prime.ru/20240304/845858019.html

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фнс, налоговые поступления, бюджет