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Госдеп США внес ВКС России в санкционный список - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Госдеп США внес ВКС России в санкционный список
Госдеп США внес ВКС России в санкционный список - 05.03.2024, ПРАЙМ
Госдеп США внес ВКС России в санкционный список
Государственный департамент США внес Воздушно-космические силы России в санкционный список, связанный с ограничительными мерами по нераспространению, говорится... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T18:45+0300
2024-03-05T18:45+0300
вкс россии
госдеп
сша
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ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Государственный департамент США внес Воздушно-космические силы России в санкционный список, связанный с ограничительными мерами по нераспространению, говорится в документе ведомства. "Российские Воздушно-космические силы (ВКС) и любой преемник, подведомственная или дочерняя организация", — указано в перечне подсанкционных лиц и организаций в рамках американских санкций по нераспространению оружия массового поражения. Кроме того, госдеп также ввел аналогичные санкции против россиянина Павла Шевелина, ООО "Элтехнорд" и группы "Вагнер". Как следует из опубликованного во вторник документа, ограничительные меры вступили в силу 27 февраля 2024 года. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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вкс россии, госдеп, сша
ВКС России, Госдеп, США
18:45 05.03.2024
 
Госдеп США внес ВКС России в санкционный список

Госдеп США внес ВКС России в санкционный список по нераспространению

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкВыступление пилотажной группы ВКС России "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
Выступление пилотажной группы ВКС России Русские витязи на истребителях Су-30СМ на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
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ВАШИНГТОН, 5 мар ПРАЙМ. Государственный департамент США внес Воздушно-космические силы России в санкционный список, связанный с ограничительными мерами по нераспространению, говорится в документе ведомства.
"Российские Воздушно-космические силы (ВКС) и любой преемник, подведомственная или дочерняя организация", — указано в перечне подсанкционных лиц и организаций в рамках американских санкций по нераспространению оружия массового поражения.
Кроме того, госдеп также ввел аналогичные санкции против россиянина Павла Шевелина, ООО "Элтехнорд" и группы "Вагнер".
Флаг Канады, Оттава
Канада объявила о новых санкциях против шести российских чиновников
3 марта, 15:18
Как следует из опубликованного во вторник документа, ограничительные меры вступили в силу 27 февраля 2024 года.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ВКС РоссииГосдепСША
 
 
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