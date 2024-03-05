https://1prime.ru/20240305/845977416.html

Госдеп США внес ВКС России в санкционный список

Госдеп США внес ВКС России в санкционный список - 05.03.2024, ПРАЙМ

Госдеп США внес ВКС России в санкционный список

Государственный департамент США внес Воздушно-космические силы России в санкционный список, связанный с ограничительными мерами по нераспространению, говорится... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T18:45+0300

2024-03-05T18:45+0300

2024-03-05T18:45+0300

вкс россии

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ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Государственный департамент США внес Воздушно-космические силы России в санкционный список, связанный с ограничительными мерами по нераспространению, говорится в документе ведомства. "Российские Воздушно-космические силы (ВКС) и любой преемник, подведомственная или дочерняя организация", — указано в перечне подсанкционных лиц и организаций в рамках американских санкций по нераспространению оружия массового поражения. Кроме того, госдеп также ввел аналогичные санкции против россиянина Павла Шевелина, ООО "Элтехнорд" и группы "Вагнер". Как следует из опубликованного во вторник документа, ограничительные меры вступили в силу 27 февраля 2024 года. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20240303/845832616.html

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вкс россии, госдеп, сша