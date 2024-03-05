https://1prime.ru/20240305/845977562.html
Генпрокуратура ФРГ обвинила в нарушении санкций двух граждан Германии и РФ
Генпрокуратура ФРГ обвинила в нарушении санкций двух граждан Германии и РФ - 05.03.2024, ПРАЙМ
Генпрокуратура ФРГ обвинила в нарушении санкций двух граждан Германии и РФ
Генпрокуратура ФРГ обвинила двух граждан Германии и России в нарушении санкционного режима, говорится в заявлении ведомства. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T18:59+0300
2024-03-05T18:59+0300
2024-03-05T18:59+0300
фрг
обвинение
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
БЕРЛИН, 5 мар — ПРАЙМ. Генпрокуратура ФРГ обвинила двух граждан Германии и России в нарушении санкционного режима, говорится в заявлении ведомства. "Предъявлены обвинения в предполагаемых нарушениях Закона о внешней торговле и платежах… гражданину Германии и России Вальдемара В. и Натали С.", — сообщила прокуратура ФРГ. Уточняется, что Вальдемара В. подозревают в неоднократном нарушении закона о внешней торговле и платежах, а Натали С. была обвинена в пособничестве и подстрекательстве к некоторым из этих преступлений. В обвинительном заключении говорится, что Вальдемар В. является управляющим директором двух основанных им в Сааре компаний, занимающихся международной торговлей электронными компонентами. "В период с января 2020 года по март 2023 года он 54 раза экспортировал электронные компоненты в одну из российских компаний, занимающуюся производством военного имущества и аксессуаров", —поясняет ведомство. Уточняется, что компоненты того типа, которые поставлял обвиняемый, подпадают под действие Постановления ЕС об эмбарго в отношении России. Отмечается, что общая стоимость незаконно экспортированных компонентов составляет около 875 тысяч евро.
https://1prime.ru/20240305/845971605.html
фрг
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фрг, обвинение
Генпрокуратура ФРГ обвинила в нарушении санкций двух граждан Германии и РФ
Генпрокуратура ФРГ обвинила в нарушении санкций двух граждан Германии и России
БЕРЛИН, 5 мар — ПРАЙМ.
Генпрокуратура ФРГ обвинила двух граждан Германии и России в нарушении санкционного режима, говорится в заявлении ведомства
.
"Предъявлены обвинения в предполагаемых нарушениях Закона о внешней торговле и платежах… гражданину Германии и России Вальдемара В. и Натали С.", — сообщила прокуратура ФРГ.
Уточняется, что Вальдемара В. подозревают в неоднократном нарушении закона о внешней торговле и платежах, а Натали С. была обвинена в пособничестве и подстрекательстве к некоторым из этих преступлений.
В России заявили об отсутствии влияния санкций на АПК
В обвинительном заключении говорится, что Вальдемар В. является управляющим директором двух основанных им в Сааре компаний, занимающихся международной торговлей электронными компонентами.
"В период с января 2020 года по март 2023 года он 54 раза экспортировал электронные компоненты в одну из российских компаний, занимающуюся производством военного имущества и аксессуаров", —поясняет ведомство.
Уточняется, что компоненты того типа, которые поставлял обвиняемый, подпадают под действие Постановления ЕС об эмбарго в отношении России.
Отмечается, что общая стоимость незаконно экспортированных компонентов составляет около 875 тысяч евро.