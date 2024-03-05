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Генпрокуратура ФРГ обвинила в нарушении санкций двух граждан Германии и РФ - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Генпрокуратура ФРГ обвинила в нарушении санкций двух граждан Германии и РФ
Генпрокуратура ФРГ обвинила в нарушении санкций двух граждан Германии и РФ - 05.03.2024, ПРАЙМ
Генпрокуратура ФРГ обвинила в нарушении санкций двух граждан Германии и РФ
Генпрокуратура ФРГ обвинила двух граждан Германии и России в нарушении санкционного режима, говорится в заявлении ведомства. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T18:59+0300
2024-03-05T18:59+0300
фрг
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БЕРЛИН, 5 мар — ПРАЙМ. Генпрокуратура ФРГ обвинила двух граждан Германии и России в нарушении санкционного режима, говорится в заявлении ведомства. "Предъявлены обвинения в предполагаемых нарушениях Закона о внешней торговле и платежах… гражданину Германии и России Вальдемара В. и Натали С.", — сообщила прокуратура ФРГ. Уточняется, что Вальдемара В. подозревают в неоднократном нарушении закона о внешней торговле и платежах, а Натали С. была обвинена в пособничестве и подстрекательстве к некоторым из этих преступлений. В обвинительном заключении говорится, что Вальдемар В. является управляющим директором двух основанных им в Сааре компаний, занимающихся международной торговлей электронными компонентами. "В период с января 2020 года по март 2023 года он 54 раза экспортировал электронные компоненты в одну из российских компаний, занимающуюся производством военного имущества и аксессуаров", —поясняет ведомство. Уточняется, что компоненты того типа, которые поставлял обвиняемый, подпадают под действие Постановления ЕС об эмбарго в отношении России. Отмечается, что общая стоимость незаконно экспортированных компонентов составляет около 875 тысяч евро.
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фрг, обвинение
ФРГ, обвинение
18:59 05.03.2024
 
Генпрокуратура ФРГ обвинила в нарушении санкций двух граждан Германии и РФ

Генпрокуратура ФРГ обвинила в нарушении санкций двух граждан Германии и России

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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БЕРЛИН, 5 мар — ПРАЙМ. Генпрокуратура ФРГ обвинила двух граждан Германии и России в нарушении санкционного режима, говорится в заявлении ведомства.
"Предъявлены обвинения в предполагаемых нарушениях Закона о внешней торговле и платежах… гражданину Германии и России Вальдемара В. и Натали С.", — сообщила прокуратура ФРГ.
Уточняется, что Вальдемара В. подозревают в неоднократном нарушении закона о внешней торговле и платежах, а Натали С. была обвинена в пособничестве и подстрекательстве к некоторым из этих преступлений.
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В обвинительном заключении говорится, что Вальдемар В. является управляющим директором двух основанных им в Сааре компаний, занимающихся международной торговлей электронными компонентами.
"В период с января 2020 года по март 2023 года он 54 раза экспортировал электронные компоненты в одну из российских компаний, занимающуюся производством военного имущества и аксессуаров", —поясняет ведомство.
Уточняется, что компоненты того типа, которые поставлял обвиняемый, подпадают под действие Постановления ЕС об эмбарго в отношении России.
Отмечается, что общая стоимость незаконно экспортированных компонентов составляет около 875 тысяч евро.
 
ФРГобвинение
 
 
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