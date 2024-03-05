https://1prime.ru/20240305/845977562.html

Генпрокуратура ФРГ обвинила в нарушении санкций двух граждан Германии и РФ

Генпрокуратура ФРГ обвинила в нарушении санкций двух граждан Германии и РФ - 05.03.2024, ПРАЙМ

Генпрокуратура ФРГ обвинила в нарушении санкций двух граждан Германии и РФ

Генпрокуратура ФРГ обвинила двух граждан Германии и России в нарушении санкционного режима, говорится в заявлении ведомства. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T18:59+0300

2024-03-05T18:59+0300

2024-03-05T18:59+0300

фрг

обвинение

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БЕРЛИН, 5 мар — ПРАЙМ. Генпрокуратура ФРГ обвинила двух граждан Германии и России в нарушении санкционного режима, говорится в заявлении ведомства. "Предъявлены обвинения в предполагаемых нарушениях Закона о внешней торговле и платежах… гражданину Германии и России Вальдемара В. и Натали С.", — сообщила прокуратура ФРГ. Уточняется, что Вальдемара В. подозревают в неоднократном нарушении закона о внешней торговле и платежах, а Натали С. была обвинена в пособничестве и подстрекательстве к некоторым из этих преступлений. В обвинительном заключении говорится, что Вальдемар В. является управляющим директором двух основанных им в Сааре компаний, занимающихся международной торговлей электронными компонентами. "В период с января 2020 года по март 2023 года он 54 раза экспортировал электронные компоненты в одну из российских компаний, занимающуюся производством военного имущества и аксессуаров", —поясняет ведомство. Уточняется, что компоненты того типа, которые поставлял обвиняемый, подпадают под действие Постановления ЕС об эмбарго в отношении России. Отмечается, что общая стоимость незаконно экспортированных компонентов составляет около 875 тысяч евро.

https://1prime.ru/20240305/845971605.html

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фрг, обвинение