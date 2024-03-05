https://1prime.ru/20240305/845977815.html

Рынок сельхозпродукции расширяется, несмотря на сложности, заявил Путин

Рынок сельхозпродукции расширяется, несмотря на сложности, заявил Путин - 05.03.2024, ПРАЙМ

Рынок сельхозпродукции расширяется, несмотря на сложности, заявил Путин

Продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности, рынок расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T19:02+0300

2024-03-05T19:02+0300

2024-03-05T19:05+0300

владимир путин

сельхозпродукция

экспорт сельхозпродукции

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83413/43/834134309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ddf80525216cb4abeaec5e39d4c8ae91.jpg

СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности, рынок расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. "Где-то примерно в 150 стран мира направляется продукция наших сельхозпредприятий, несмотря ни на какие создаваемые нам внешние сложности. И рынок расширяется", —сказал президент на встрече. Путин добавил, что рынок расширяется не только из-за количества производимой продукции, но и из-за ее качества.Он добавил, что вопросов и проблем в отрасли много, есть на что обратить внимание."Мы в последние годы значительно увеличили поддержку сельского хозяйства, отрасли в целом. Наверное, на что-то нужно обратить особое внимание, на чем-то нужно его сосредоточить, отточить те механизмы, которые предлагаются и используются в последние годы, может быть, что-то добавить", — сказал Путин во время встречи.

https://1prime.ru/20240305/845973935.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, сельхозпродукция, экспорт сельхозпродукции, россия