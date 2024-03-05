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Рынок сельхозпродукции расширяется, несмотря на сложности, заявил Путин
Рынок сельхозпродукции расширяется, несмотря на сложности, заявил Путин - 05.03.2024, ПРАЙМ
Рынок сельхозпродукции расширяется, несмотря на сложности, заявил Путин
Продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности, рынок расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T19:02+0300
2024-03-05T19:02+0300
2024-03-05T19:05+0300
владимир путин
сельхозпродукция
экспорт сельхозпродукции
россия
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности, рынок расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. "Где-то примерно в 150 стран мира направляется продукция наших сельхозпредприятий, несмотря ни на какие создаваемые нам внешние сложности. И рынок расширяется", —сказал президент на встрече. Путин добавил, что рынок расширяется не только из-за количества производимой продукции, но и из-за ее качества.Он добавил, что вопросов и проблем в отрасли много, есть на что обратить внимание."Мы в последние годы значительно увеличили поддержку сельского хозяйства, отрасли в целом. Наверное, на что-то нужно обратить особое внимание, на чем-то нужно его сосредоточить, отточить те механизмы, которые предлагаются и используются в последние годы, может быть, что-то добавить", — сказал Путин во время встречи.
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владимир путин, сельхозпродукция, экспорт сельхозпродукции, россия
Владимир Путин, сельхозпродукция, экспорт сельхозпродукции, РОССИЯ
Рынок сельхозпродукции расширяется, несмотря на сложности, заявил Путин
Путин: продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности, рынок расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса.
"Где-то примерно в 150 стран мира направляется продукция наших сельхозпредприятий, несмотря ни на какие создаваемые нам внешние сложности. И рынок расширяется", —сказал президент на встрече.
Путин добавил, что рынок расширяется не только из-за количества производимой продукции, но и из-за ее качества.
Он добавил, что вопросов и проблем в отрасли много, есть на что обратить внимание.
"Мы в последние годы значительно увеличили поддержку сельского хозяйства, отрасли в целом. Наверное, на что-то нужно обратить особое внимание, на чем-то нужно его сосредоточить, отточить те механизмы, которые предлагаются и используются в последние годы, может быть, что-то добавить", — сказал Путин во время встречи.
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