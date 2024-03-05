https://1prime.ru/20240305/845978221.html

В МИД раскрыли, во что превратилось управление ООН по правам человека

В МИД раскрыли, во что превратилось управление ООН по правам человека - 05.03.2024, ПРАЙМ

В МИД раскрыли, во что превратилось управление ООН по правам человека

Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) превратилось в рупор украинской пропаганды и выполняет задачи, поставленные Киевом, заявила официальный представитель... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T19:13+0300

2024-03-05T19:13+0300

2024-03-05T19:13+0300

оон

киев

украина

захарова

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/83882/54/838825400_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_bb8eee2ae44b82c0dffd385fec431f9e.jpg

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) превратилось в рупор украинской пропаганды и выполняет задачи, поставленные Киевом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Рассматриваем выход данного доклада в качестве очередного свидетельства того, что Управление полностью превратилось в рупор украинской пропаганды и выполняет конкретные политические задачи, поставленные киевским режимом и его покровителями", — говорится в комментарии Захаровой на сайте дипведомства России. Дипломат добавила, что Управление ООН "продолжает штамповать свои антироссийские опусы", игнорируя информацию российской стороны "о военных преступлениях и зверствах украинского режима против мирного населения Донбасса". Публикуя подобные "политически мотивированные доклады демонстрируют отход от принципов объективности и беспристрастности".Ранее глава УВКПЧ Фолкер Тюрк представил в Совете ООН по правам человека последний доклад своей организации о ситуации с правами человека на Украине, в котором выразил обеспокоенность давлением на Украинскую православную церковь и меньшинства в стране. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://1prime.ru/20240305/gosduma-845958184.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оон, киев, украина, захарова, мария захарова