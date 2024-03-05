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В МИД раскрыли, во что превратилось управление ООН по правам человека
В МИД раскрыли, во что превратилось управление ООН по правам человека - 05.03.2024, ПРАЙМ
В МИД раскрыли, во что превратилось управление ООН по правам человека
Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) превратилось в рупор украинской пропаганды и выполняет задачи, поставленные Киевом, заявила официальный представитель... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T19:13+0300
2024-03-05T19:13+0300
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) превратилось в рупор украинской пропаганды и выполняет задачи, поставленные Киевом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Рассматриваем выход данного доклада в качестве очередного свидетельства того, что Управление полностью превратилось в рупор украинской пропаганды и выполняет конкретные политические задачи, поставленные киевским режимом и его покровителями", — говорится в комментарии Захаровой на сайте дипведомства России. Дипломат добавила, что Управление ООН "продолжает штамповать свои антироссийские опусы", игнорируя информацию российской стороны "о военных преступлениях и зверствах украинского режима против мирного населения Донбасса". Публикуя подобные "политически мотивированные доклады демонстрируют отход от принципов объективности и беспристрастности".Ранее глава УВКПЧ Фолкер Тюрк представил в Совете ООН по правам человека последний доклад своей организации о ситуации с правами человека на Украине, в котором выразил обеспокоенность давлением на Украинскую православную церковь и меньшинства в стране. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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оон, киев, украина, захарова, мария захарова
ООН, Киев, УКРАИНА, ЗАХАРОВА, Мария Захарова
В МИД раскрыли, во что превратилось управление ООН по правам человека
МИД: управление ООН по правам человека стало рупором украинской пропаганды
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) превратилось в рупор украинской пропаганды и выполняет задачи, поставленные Киевом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассматриваем выход данного доклада в качестве очередного свидетельства того, что Управление полностью превратилось в рупор украинской пропаганды и выполняет конкретные политические задачи, поставленные киевским режимом и его покровителями", — говорится в комментарии Захаровой на сайте дипведомства России.
Дипломат добавила, что Управление ООН "продолжает штамповать свои антироссийские опусы", игнорируя информацию российской стороны "о военных преступлениях и зверствах украинского режима против мирного населения Донбасса". Публикуя подобные "политически мотивированные доклады демонстрируют отход от принципов объективности и беспристрастности".
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Ранее глава УВКПЧ Фолкер Тюрк представил в Совете ООН по правам человека последний доклад своей организации о ситуации с правами человека на Украине, в котором выразил обеспокоенность давлением на Украинскую православную церковь и меньшинства в стране.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".