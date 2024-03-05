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Путин рассказал о дальнейшей поддержке АПК - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о дальнейшей поддержке АПК
Путин рассказал о дальнейшей поддержке АПК - 05.03.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о дальнейшей поддержке АПК
Власти России будут продолжать наращивать поддержку агропромышленной отрасли, попытки задушить экспортный потенциал РФ есть и будут всегда, заявил президент РФ... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T19:31+0300
2024-03-05T19:31+0300
владимир путин
сельхозпродукция
сельхозпродукты
поддержка
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Власти России будут продолжать наращивать поддержку агропромышленной отрасли, попытки задушить экспортный потенциал РФ есть и будут всегда, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. "И, конечно, эти попытки подзадушить наш экспортный потенциал, они есть, они будут всегда и на любых направлениях, где Россия встает крепко на ноги. Ну, а мы со своей стороны, конечно, должны поддержать производителей промышленной продукции, как мы и делали до сих пор", — сказал Путин. Он отметил, что в предыдущие годы объем поддержки был около 250 миллиардов, а сейчас 450 миллиардов, и объемы поддержки будут лишь увеличиваться. "Есть и проблемы, которые сегодня возникли, они новые, связанные с логистикой, связанные с дистрибуцией, с распространением. Их много, мы это всё понимаем. И будем стараться по всем этим линиям с вами работать", — сказал Путин.Ранее Путин заявил, что поставки сельхозпродукции России идут в 150 стран мира. Рынок расширяется не только из-за количества производимой продукции, но и из-за ее качества. Он добавил, что вопросов и проблем в отрасли много, есть на что обратить внимание.
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владимир путин, сельхозпродукция, сельхозпродукты, поддержка
Владимир Путин, сельхозпродукция, сельхозпродукты, поддержка
19:31 05.03.2024
 
Путин рассказал о дальнейшей поддержке АПК

Путин: Россия продолжит поддержку АПК, попытки задушить экспорт РФ есть и будут

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПерсиковый сад
Персиковый сад - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар ПРАЙМ. Власти России будут продолжать наращивать поддержку агропромышленной отрасли, попытки задушить экспортный потенциал РФ есть и будут всегда, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.
"И, конечно, эти попытки подзадушить наш экспортный потенциал, они есть, они будут всегда и на любых направлениях, где Россия встает крепко на ноги. Ну, а мы со своей стороны, конечно, должны поддержать производителей промышленной продукции, как мы и делали до сих пор", — сказал Путин.
Он отметил, что в предыдущие годы объем поддержки был около 250 миллиардов, а сейчас 450 миллиардов, и объемы поддержки будут лишь увеличиваться.
Сбор и переработка урожая овощей в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
Рынок сельхозпродукции расширяется, несмотря на сложности, заявил Путин
19:02
"Есть и проблемы, которые сегодня возникли, они новые, связанные с логистикой, связанные с дистрибуцией, с распространением. Их много, мы это всё понимаем. И будем стараться по всем этим линиям с вами работать", — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что поставки сельхозпродукции России идут в 150 стран мира. Рынок расширяется не только из-за количества производимой продукции, но и из-за ее качества. Он добавил, что вопросов и проблем в отрасли много, есть на что обратить внимание.
 
Владимир Путинсельхозпродукциясельхозпродуктыподдержка
 
 
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