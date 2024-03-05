https://1prime.ru/20240305/845979117.html

Путин рассказал о дальнейшей поддержке АПК

Путин рассказал о дальнейшей поддержке АПК - 05.03.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о дальнейшей поддержке АПК

Власти России будут продолжать наращивать поддержку агропромышленной отрасли, попытки задушить экспортный потенциал РФ есть и будут всегда, заявил президент РФ... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T19:31+0300

2024-03-05T19:31+0300

2024-03-05T19:31+0300

владимир путин

сельхозпродукция

сельхозпродукты

поддержка

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Власти России будут продолжать наращивать поддержку агропромышленной отрасли, попытки задушить экспортный потенциал РФ есть и будут всегда, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. "И, конечно, эти попытки подзадушить наш экспортный потенциал, они есть, они будут всегда и на любых направлениях, где Россия встает крепко на ноги. Ну, а мы со своей стороны, конечно, должны поддержать производителей промышленной продукции, как мы и делали до сих пор", — сказал Путин. Он отметил, что в предыдущие годы объем поддержки был около 250 миллиардов, а сейчас 450 миллиардов, и объемы поддержки будут лишь увеличиваться. "Есть и проблемы, которые сегодня возникли, они новые, связанные с логистикой, связанные с дистрибуцией, с распространением. Их много, мы это всё понимаем. И будем стараться по всем этим линиям с вами работать", — сказал Путин.Ранее Путин заявил, что поставки сельхозпродукции России идут в 150 стран мира. Рынок расширяется не только из-за количества производимой продукции, но и из-за ее качества. Он добавил, что вопросов и проблем в отрасли много, есть на что обратить внимание.

https://1prime.ru/20240305/845977815.html

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владимир путин, сельхозпродукция, сельхозпродукты, поддержка