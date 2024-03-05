https://1prime.ru/20240305/845979245.html
Соцсеть X пошутила по поводу сбоев сервисов Meta*
Соцсеть X пошутила по поводу сбоев сервисов Meta* - 05.03.2024, ПРАЙМ
Соцсеть X пошутила по поводу сбоев сервисов Meta*
Социальная сеть X пошутила по поводу масштабных сбоев в работе сервисов компании Meta*, следует из профиля X. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T19:37+0300
2024-03-05T19:37+0300
2024-03-05T19:37+0300
илон маск
соцсеть x
сбой
глобальный сбой
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_0:0:4318:2430_1920x0_80_0_0_cf7da608f5d51534a201691bea8ce119.jpg
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Социальная сеть X пошутила по поводу масштабных сбоев в работе сервисов компании Meta*, следует из профиля X. "Мы знаем, почему вы все сейчас здесь", — говорится в сообщении X в этой же соцсети. Илон Маск также прокомментировал сбой в работе социальных сетей Facebook* и Instagram*."Если вы видите этот пост, это потому что наши серверы работают", — написал он.Ранее во вторник пользователи стали сообщать о масштабных сбоях в работе социальных сетей Facebook* и Instagram*. В США максимально фиксировалось более 470 тысяч и 73 тысяч жалоб соответственно, о крупных сбоях сообщали также пользователи из Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и ряда других стран. Также позднее стали наблюдаться сбои в работе Facebook Messenger, YouTube, Discord, Google, Gmail, WhatsApp и других сервисов. Некоторые перебои фиксировались и в работе самой соцсети X — в США и Великобритании суммарно было зафиксировано около тысячи жалоб. X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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илон маск, соцсеть x, сбой, глобальный сбой
Илон Маск, соцсеть X, сбой, глобальный сбой
Соцсеть X пошутила по поводу сбоев сервисов Meta*
Маск пошутил о сбое Meta*: вы видите этот пост, потому что наши серверы работают
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Социальная сеть X пошутила по поводу масштабных сбоев в работе сервисов компании Meta*, следует из профиля X.
"Мы знаем, почему вы все сейчас здесь", — говорится в сообщении X в этой же соцсети.
Илон Маск также прокомментировал сбой в работе социальных сетей Facebook* и Instagram*.
"Если вы видите этот пост, это потому что наши серверы работают", — написал он.
Бывшие топ-менеджеры Twitter подали в суд на Илона Маска
Ранее во вторник пользователи стали сообщать о масштабных сбоях в работе социальных сетей Facebook* и Instagram*. В США максимально фиксировалось более 470 тысяч и 73 тысяч жалоб соответственно, о крупных сбоях сообщали также пользователи из Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и ряда других стран.
Также позднее стали наблюдаться сбои в работе Facebook Messenger, YouTube, Discord, Google, Gmail, WhatsApp и других сервисов. Некоторые перебои фиксировались и в работе самой соцсети X — в США и Великобритании суммарно было зафиксировано около тысячи жалоб.
X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская