https://1prime.ru/20240305/845979245.html

Соцсеть X пошутила по поводу сбоев сервисов Meta*

Соцсеть X пошутила по поводу сбоев сервисов Meta* - 05.03.2024, ПРАЙМ

Соцсеть X пошутила по поводу сбоев сервисов Meta*

Социальная сеть X пошутила по поводу масштабных сбоев в работе сервисов компании Meta*, следует из профиля X. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T19:37+0300

2024-03-05T19:37+0300

2024-03-05T19:37+0300

илон маск

соцсеть x

сбой

глобальный сбой

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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Социальная сеть X пошутила по поводу масштабных сбоев в работе сервисов компании Meta*, следует из профиля X. "Мы знаем, почему вы все сейчас здесь", — говорится в сообщении X в этой же соцсети. Илон Маск также прокомментировал сбой в работе социальных сетей Facebook* и Instagram*."Если вы видите этот пост, это потому что наши серверы работают", — написал он.Ранее во вторник пользователи стали сообщать о масштабных сбоях в работе социальных сетей Facebook* и Instagram*. В США максимально фиксировалось более 470 тысяч и 73 тысяч жалоб соответственно, о крупных сбоях сообщали также пользователи из Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и ряда других стран. Также позднее стали наблюдаться сбои в работе Facebook Messenger, YouTube, Discord, Google, Gmail, WhatsApp и других сервисов. Некоторые перебои фиксировались и в работе самой соцсети X — в США и Великобритании суммарно было зафиксировано около тысячи жалоб. X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240304/845902844.html

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илон маск, соцсеть x, сбой, глобальный сбой