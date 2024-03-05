https://1prime.ru/20240305/845979392.html

Путин поддержал создание новой зерновой биржи

Путин поддержал создание новой зерновой биржи - 05.03.2024, ПРАЙМ

Путин поддержал создание новой зерновой биржи

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС, отметил, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T19:39+0300

2024-03-05T19:39+0300

2024-03-05T19:39+0300

брикс

владимир путин

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС, отметил, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях. "Что касается биржи, то, конечно, вы правы абсолютно. Все эти биржевые индексы формируются или в Штатах, или в Европе, в том же Париже. Я не знаю, французы сколько производят зерна? Думаю, что поменьше, чем мы. А по традиции там формируется биржевой индекс. Конечно, это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование. Идея у вас очень хорошая", — заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Он отметил, что, поскольку в БРИКС есть страны, которые производят и покупают зерновые, то они могут этим заинтересоваться. "Тем более, что вот эти вещи спекулятивного характера, они, конечно, отражаются в конечном итоге на потребителях. А это проблема. А эти проблемы все правительства пытаются решить... По вашему предложению мы обязательно это проработаем с партнерами", — добавил президент.Ранее Союз экспортеров зерна в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году предложил создать зерновую биржу этого объединения стран, являющихся крупнейшими мировыми производителями и потребителями зерновых.

https://1prime.ru/20240229/845740461.html

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брикс, владимир путин