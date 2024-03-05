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Президент Венгрии подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО

Президент Венгрии подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО - 05.03.2024, ПРАЙМ

Президент Венгрии подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО

Президент Венгрии Тамаш Шуйок в первый день в должности подписал ратификацию членства Швеции в НАТО, сообщила его пресс-служба | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T19:43+0300

2024-03-05T19:43+0300

2024-03-05T19:43+0300

швеция

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БУДАПЕШТ, 5 мар — ПРАЙМ. Президент Венгрии Тамаш Шуйок в первый день в должности подписал ратификацию членства Швеции в НАТО, сообщила его пресс-служба "Президент Республики Тамаш Шуйок сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО", — сообщила пресс-служба, указав, что это было первым решением Шуйока на посту президента.Ранее венгерский парламент в ходе первого заседания весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. На заключительном голосовании 188 депутатов выступили за, 6 были против, 4 депутата не голосовали.Раннее венгерский парламент избрал на пост главы государства председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока.Отмечается, что традиционно церемония вступления нового члена в НАТО проходит в Брюсселе, где подписываются соответствующие документы и поднимается флаг. Затем документ передается на хранение в США, завершая процедуру вступления в НАТО.

https://1prime.ru/20240303/845836160.html

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швеция, венгрия, нато, расширение нато, членство швеции в нато