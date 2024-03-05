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Путин назвал стратегию углеродной нейтральности ЕС "выдумкой" - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал стратегию углеродной нейтральности ЕС "выдумкой"
Путин назвал стратегию углеродной нейтральности ЕС "выдумкой" - 05.03.2024, ПРАЙМ
Путин назвал стратегию углеродной нейтральности ЕС "выдумкой"
Очень многое, что придумано в Европе по углеродной нейтральности, связано с попытками обесточить конкурентоспособность РФ в области энергетики, заявил президент | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T19:47+0300
2024-03-05T19:48+0300
углеродная нейтральность
атомная отрасль
владимир путин
энергетика рф
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Очень многое, что придумано в Европе по углеродной нейтральности, связано с попытками обесточить конкурентоспособность РФ в области энергетики, заявил президент России Владимир Путин. "Коллега говорил только об углеродной нейтральности. Те, кто работает в области или в экологии, только не те, кто на гранты зарубежные работает, а исходя из национальных интересов, и те, кто работает в области энергетики, прекрасно отдают себе отчет в том, что все — очень многое во всяком случае — из того, что напридумано в той же Европе, в Евросоюзе, было связано далеко не только с попытками сохранить природу, а с попытками обесточить наши конкурентоспособные преимущества в области энергетики", — сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Президент отметил, что много чего придумали, чтобы заставить "снивелировать" преимущества России. "Вот напридумывали бог знает чего. А когда приперло, сейчас все подняли опять свои угольные электростанции и уже думают, как вернуться к атомной энергетике. Вот себя любимых не забывают ни при каких обстоятельствах", — добавил Путин.Ранее Bloomberg писал, что в США и других странах возобновят работу заброшенные урановые рудники, чтобы воспользоваться растущим спросом на ядерное топливо. Давление на урановую промышленность усилилось на фоне геополитической неопределенности. Антироссийские санкции осложнили поставки урана из Казахстана, так как экспорт руды из республики идет через российские порты.
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углеродная нейтральность, атомная отрасль, владимир путин, энергетика рф
углеродная нейтральность, атомная отрасль, Владимир Путин, энергетика РФ
19:47 05.03.2024 (обновлено: 19:48 05.03.2024)
 
Путин назвал стратегию углеродной нейтральности ЕС "выдумкой"

Путин: выдумки ЕС по углеродной нейтральности — попытки обесточить РФ в энергетике

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар ПРАЙМ. Очень многое, что придумано в Европе по углеродной нейтральности, связано с попытками обесточить конкурентоспособность РФ в области энергетики, заявил президент России Владимир Путин.
"Коллега говорил только об углеродной нейтральности. Те, кто работает в области или в экологии, только не те, кто на гранты зарубежные работает, а исходя из национальных интересов, и те, кто работает в области энергетики, прекрасно отдают себе отчет в том, что все — очень многое во всяком случае — из того, что напридумано в той же Европе, в Евросоюзе, было связано далеко не только с попытками сохранить природу, а с попытками обесточить наши конкурентоспособные преимущества в области энергетики", — сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.
Президент отметил, что много чего придумали, чтобы заставить "снивелировать" преимущества России.
"Вот напридумывали бог знает чего. А когда приперло, сейчас все подняли опять свои угольные электростанции и уже думают, как вернуться к атомной энергетике. Вот себя любимых не забывают ни при каких обстоятельствах", — добавил Путин.
штат Юта - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
В США возобновят работу заброшенные урановые рудники
3 марта, 22:39
Ранее Bloomberg писал, что в США и других странах возобновят работу заброшенные урановые рудники, чтобы воспользоваться растущим спросом на ядерное топливо. Давление на урановую промышленность усилилось на фоне геополитической неопределенности. Антироссийские санкции осложнили поставки урана из Казахстана, так как экспорт руды из республики идет через российские порты.
 
углеродная нейтральностьатомная отрасльВладимир Путинэнергетика РФ
 
 
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