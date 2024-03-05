https://1prime.ru/20240305/845980497.html

Путин назвал стратегию углеродной нейтральности ЕС "выдумкой"

Путин назвал стратегию углеродной нейтральности ЕС "выдумкой" - 05.03.2024, ПРАЙМ

Путин назвал стратегию углеродной нейтральности ЕС "выдумкой"

Очень многое, что придумано в Европе по углеродной нейтральности, связано с попытками обесточить конкурентоспособность РФ в области энергетики, заявил президент | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T19:47+0300

2024-03-05T19:47+0300

2024-03-05T19:48+0300

углеродная нейтральность

атомная отрасль

владимир путин

энергетика рф

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Очень многое, что придумано в Европе по углеродной нейтральности, связано с попытками обесточить конкурентоспособность РФ в области энергетики, заявил президент России Владимир Путин. "Коллега говорил только об углеродной нейтральности. Те, кто работает в области или в экологии, только не те, кто на гранты зарубежные работает, а исходя из национальных интересов, и те, кто работает в области энергетики, прекрасно отдают себе отчет в том, что все — очень многое во всяком случае — из того, что напридумано в той же Европе, в Евросоюзе, было связано далеко не только с попытками сохранить природу, а с попытками обесточить наши конкурентоспособные преимущества в области энергетики", — сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Президент отметил, что много чего придумали, чтобы заставить "снивелировать" преимущества России. "Вот напридумывали бог знает чего. А когда приперло, сейчас все подняли опять свои угольные электростанции и уже думают, как вернуться к атомной энергетике. Вот себя любимых не забывают ни при каких обстоятельствах", — добавил Путин.Ранее Bloomberg писал, что в США и других странах возобновят работу заброшенные урановые рудники, чтобы воспользоваться растущим спросом на ядерное топливо. Давление на урановую промышленность усилилось на фоне геополитической неопределенности. Антироссийские санкции осложнили поставки урана из Казахстана, так как экспорт руды из республики идет через российские порты.

https://1prime.ru/20240303/845838340.html

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углеродная нейтральность, атомная отрасль, владимир путин, энергетика рф