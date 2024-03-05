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Индекс Nasdaq возглавил снижение в США на фоне падения акций тяжеловесов

Индекс Nasdaq возглавил снижение в США на фоне падения акций тяжеловесов - 05.03.2024, ПРАЙМ

Индекс Nasdaq возглавил снижение в США на фоне падения акций тяжеловесов

Фондовые рынки США во вторник снижаются. Спад акций тяжеловесов давит на индекс Nasdaq. Инвесторы при этом оценивают ряд экономических данных и ждут выступления | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T19:49+0300

2024-03-05T19:49+0300

2024-03-05T19:49+0300

рынки

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Фондовые рынки США во вторник снижаются. Спад акций тяжеловесов давит на индекс Nasdaq. Инвесторы при этом оценивают ряд экономических данных и ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла.Как показал сегодня отчет Института управления поставками (ISM), рост активности в сфере услуг США в феврале немного замедлился на фоне снижения занятости. При этом индекс новых заказов повысился до полугодового максимума, указав на фундаментальную устойчивость сектора.Данные ISM согласуются с дальнейшим ростом экономики, несмотря на повышение процентной ставки ФРС с марта 2022 года в целом на 525 базисных пунктов.Другой отчет указал на падение промышленных заказов в январе на 3,6%, тогда как экономисты ожидали снижение на 2,9%.Согласно CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность первого снижения ставок в июне этого года в 67,2%.Ралли на Уолл-стрит, стимулированное сегментом ИИ-технологий, выдохлось в начале этой недели. Внимание переключается на свежие ориентиры касательно направления денежно-кредитной политики ФРС на фоне признаков устойчивости инфляции в феврале, которые погасили надежды на скорое понижение процентных ставок.Ключевой индекс S&P 500 в понедельник достиг очередного внутридневного рекордного максимума, но завершил день с небольшими потерями. Инвесторы переключили внимание на выступление Пауэлла в конгрессе, которое пройдет в среду и четверг."На мой взгляд, Пауэлл вновь подтвердит, что центробанк планирует снижать ставки, (но) неотложного плана их понижения пока нет. Из-за этого в технологическом секторе и присутствует некоторое беспокойство", – отметил Кен Полкари, старший рыночный аналитик Slatestone Wealth.Акции Apple просели на 2,8%. Как показало исследование, продажи iPhone в Китае в первые шесть недель 2024 года упали в годовом сравнении на 24%. Американская компания сталкивается с усиливающейся конкуренцией со стороны таких фирм, как Huawei.Бумаги других компаний роста с крупной капитализацией и технологических фирм тоже упали. Акции производителя электромобилей Tesla потеряли 3,3% после того, как ее европейский завод вблизи Берлина приостановил производство из-за подозреваемого поджога.В S&P 500 снижаются 6 из 11 субиндексов. Технологический сектор возглавил спад.В ближайшие дни будут опубликованы данные по занятости в США, включая отчет по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства.На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average опустился на 194,04 пункта, или 0,5%, до 38 795,79 пункта, S&P 500 потерял 31,07 пункта, или 0,61%, до 5099,88 пункта, а Nasdaq Composite – 209,02 пункта, или 1,29%, до 15 998,49 пункта.Акции Target подскочили на 11,7%. Прогноз ретейлера касательно годовых сопоставимых продаж сильно превзошел оценки.Акции Microstrategy, работающей с биткоином, упали на 6,8%. Компания объявила о размещении конвертируемых старших облигаций по закрытой подписке на 600 млн долларов и планирует потратить эти средства на покупку биткоина.На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превосходит число снижающихся в соотношении 1,31 к 1. На Nasdaq число снижающихся акций превосходит число растущих в соотношении 1,44 к 1.В S&P зафиксировано 38 новых 52-недельных максимумов и 4 новых минимума, а в составе Nasdaq – 53 максимума и 62 минимума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки