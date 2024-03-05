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Маск предрек падение США из-за массовой миграции

Маск предрек падение США из-за массовой миграции - 05.03.2024, ПРАЙМ

Маск предрек падение США из-за массовой миграции

США падут, если массовая миграция в страну продолжится, заявил Американский миллиардер Илон Маск. | 05.03.2024, ПРАЙМ

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илон маск

граница

сша

мексика

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миграционный кризис

кризис на границе

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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. США падут, если массовая миграция в страну продолжится, заявил Американский миллиардер Илон Маск. Один из пользователей соцсети X написал, что американская граница открыта всему миру, а законами о предоставлении убежища злоупотребляют. "Америка падет, если попытается поглотить мир", — написал Маск в ответ на это сообщение. Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как Верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Джо Байден.

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