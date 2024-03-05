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Путин поручил проработать вопрос кредитования АПК в новых регионах
Путин поручил проработать вопрос кредитования АПК в новых регионах - 05.03.2024, ПРАЙМ
Путин поручил проработать вопрос кредитования АПК в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий АПК в новых регионах. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T20:13+0300
2024-03-05T20:13+0300
2024-03-05T20:13+0300
владимир путин
поручение
поручение путина
апк
льготное кредитование апк
новые регионы рф
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий АПК в новых регионах. Горбунов попросил рассмотреть возможность упрощения требований при выдаче кредитов компаниям из новых регионов и пообещал взамен "выращивать и кормить Россию". "Нужны, конечно, какие-то госгарантии. Центральный банк, Минфин совместно с другими коммерческими банками должны эту систему проработать, я с вами согласен", — добавил президент. Путин добавил, что агропродукция новых регионов окупаемая, рисков для банков не так уж много. "Надо расширить объемы выдаваемых льготных кредитных ресурсов и подумать над гарантиями", — заключил президент.Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. К президенту обратился Игорь Горбунов, представляющий агрокомпанию "Мелитопольская черешня". Он рассказал президенту, что для аграриев из новых регионов недоступны программы льготного кредитования Минсельхоза, так как у них пока нет кредитной истории.
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владимир путин, поручение, поручение путина, апк, льготное кредитование апк, новые регионы рф
Владимир Путин, поручение, поручение Путина, АПК, льготное кредитование АПК, новые регионы РФ
Путин поручил проработать вопрос кредитования АПК в новых регионах
Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий АПК в новых регионах
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий АПК в новых регионах.
Горбунов попросил рассмотреть возможность упрощения требований при выдаче кредитов компаниям из новых регионов и пообещал взамен "выращивать и кормить Россию".
"Нужны, конечно, какие-то госгарантии. Центральный банк, Минфин совместно с другими коммерческими банками должны эту систему проработать, я с вами согласен", — добавил президент.
Путин добавил, что агропродукция новых регионов окупаемая, рисков для банков не так уж много. "Надо расширить объемы выдаваемых льготных кредитных ресурсов и подумать над гарантиями", — заключил президент.
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Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. К президенту обратился Игорь Горбунов, представляющий агрокомпанию "Мелитопольская черешня". Он рассказал президенту, что для аграриев из новых регионов недоступны программы льготного кредитования Минсельхоза, так как у них пока нет кредитной истории.