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Путин поручил проработать вопрос кредитования АПК в новых регионах

Путин поручил проработать вопрос кредитования АПК в новых регионах - 05.03.2024, ПРАЙМ

Путин поручил проработать вопрос кредитования АПК в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий АПК в новых регионах. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T20:13+0300

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2024-03-05T20:13+0300

владимир путин

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий АПК в новых регионах. Горбунов попросил рассмотреть возможность упрощения требований при выдаче кредитов компаниям из новых регионов и пообещал взамен "выращивать и кормить Россию". "Нужны, конечно, какие-то госгарантии. Центральный банк, Минфин совместно с другими коммерческими банками должны эту систему проработать, я с вами согласен", — добавил президент. Путин добавил, что агропродукция новых регионов окупаемая, рисков для банков не так уж много. "Надо расширить объемы выдаваемых льготных кредитных ресурсов и подумать над гарантиями", — заключил президент.Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. К президенту обратился Игорь Горбунов, представляющий агрокомпанию "Мелитопольская черешня". Он рассказал президенту, что для аграриев из новых регионов недоступны программы льготного кредитования Минсельхоза, так как у них пока нет кредитной истории.

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