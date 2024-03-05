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США ввели санкции против европейских создателей программ-шпионов
США ввели санкции против европейских создателей программ-шпионов - 05.03.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против европейских создателей программ-шпионов
США ввели санкции против двух физических и пяти юридических лиц из консорциума Intellexa за создание и распространение шпионских программ, используемых в том... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T20:21+0300
2024-03-05T20:21+0300
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ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. США ввели санкции против двух физических и пяти юридических лиц из консорциума Intellexa за создание и распространение шпионских программ, используемых в том числе против американских граждан, сообщил госдепартамент. Под санкции попали израильтянин Таль Дилиан и полька Сара Хаму, компании Cytrox AD (Северная Македония), Cytrox Holdings ZRT (Венгрия), Intellexa LTD (Ирландия), Intellexa SA (Греция) и Thalestris Limited (Ирландия). Госдепартамент обвиняет их в "разработке, применении и распространении коммерческого шпионского программного обеспечения, которое неправомерно использовалось против американцев, включая правительственных чиновников, журналистов и политических экспертов". СМИ пишут, что программа Predator, которую разработал и продает консорциум Intellexa, способна заражать мобильные телефоны без какого-либо взаимодействия и отслеживать местоположение, звонки и иную деятельность жертвы.
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США ввели санкции против европейских создателей программ-шпионов
США ввели санкции против создателей программ-шпионов из пяти стран
ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. США ввели санкции против двух физических и пяти юридических лиц из консорциума Intellexa за создание и распространение шпионских программ, используемых в том числе против американских граждан, сообщил госдепартамент.
Под санкции попали израильтянин Таль Дилиан и полька Сара Хаму, компании Cytrox AD (Северная Македония), Cytrox Holdings ZRT (Венгрия), Intellexa LTD (Ирландия), Intellexa SA (Греция) и Thalestris Limited (Ирландия).
Госдепартамент обвиняет их в "разработке, применении и распространении коммерческого шпионского программного обеспечения, которое неправомерно использовалось против американцев, включая правительственных чиновников, журналистов и политических экспертов".
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СМИ пишут, что программа Predator, которую разработал и продает консорциум Intellexa, способна заражать мобильные телефоны без какого-либо взаимодействия и отслеживать местоположение, звонки и иную деятельность жертвы.