Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США ввели санкции против европейских создателей программ-шпионов - 05.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240305/845981827.html
США ввели санкции против европейских создателей программ-шпионов
США ввели санкции против европейских создателей программ-шпионов - 05.03.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против европейских создателей программ-шпионов
США ввели санкции против двух физических и пяти юридических лиц из консорциума Intellexa за создание и распространение шпионских программ, используемых в том... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T20:21+0300
2024-03-05T20:21+0300
сша
по
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0afeab2831a5676b1f1e7853cc3b4d7d.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. США ввели санкции против двух физических и пяти юридических лиц из консорциума Intellexa за создание и распространение шпионских программ, используемых в том числе против американских граждан, сообщил госдепартамент. Под санкции попали израильтянин Таль Дилиан и полька Сара Хаму, компании Cytrox AD (Северная Македония), Cytrox Holdings ZRT (Венгрия), Intellexa LTD (Ирландия), Intellexa SA (Греция) и Thalestris Limited (Ирландия). Госдепартамент обвиняет их в "разработке, применении и распространении коммерческого шпионского программного обеспечения, которое неправомерно использовалось против американцев, включая правительственных чиновников, журналистов и политических экспертов". СМИ пишут, что программа Predator, которую разработал и продает консорциум Intellexa, способна заражать мобильные телефоны без какого-либо взаимодействия и отслеживать местоположение, звонки и иную деятельность жертвы.
https://1prime.ru/20240305/845977562.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_dbeebc7ade72c6788da476c78d503d53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, по
США, ПО
20:21 05.03.2024
 
США ввели санкции против европейских создателей программ-шпионов

США ввели санкции против создателей программ-шпионов из пяти стран

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. США ввели санкции против двух физических и пяти юридических лиц из консорциума Intellexa за создание и распространение шпионских программ, используемых в том числе против американских граждан, сообщил госдепартамент.
Под санкции попали израильтянин Таль Дилиан и полька Сара Хаму, компании Cytrox AD (Северная Македония), Cytrox Holdings ZRT (Венгрия), Intellexa LTD (Ирландия), Intellexa SA (Греция) и Thalestris Limited (Ирландия).
Госдепартамент обвиняет их в "разработке, применении и распространении коммерческого шпионского программного обеспечения, которое неправомерно использовалось против американцев, включая правительственных чиновников, журналистов и политических экспертов".
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
Генпрокуратура ФРГ обвинила в нарушении санкций двух граждан Германии и РФ
18:59
СМИ пишут, что программа Predator, которую разработал и продает консорциум Intellexa, способна заражать мобильные телефоны без какого-либо взаимодействия и отслеживать местоположение, звонки и иную деятельность жертвы.
 
СШАПО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала