https://1prime.ru/20240305/845981827.html

США ввели санкции против европейских создателей программ-шпионов

США ввели санкции против европейских создателей программ-шпионов - 05.03.2024, ПРАЙМ

США ввели санкции против европейских создателей программ-шпионов

США ввели санкции против двух физических и пяти юридических лиц из консорциума Intellexa за создание и распространение шпионских программ, используемых в том... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T20:21+0300

2024-03-05T20:21+0300

2024-03-05T20:21+0300

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ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. США ввели санкции против двух физических и пяти юридических лиц из консорциума Intellexa за создание и распространение шпионских программ, используемых в том числе против американских граждан, сообщил госдепартамент. Под санкции попали израильтянин Таль Дилиан и полька Сара Хаму, компании Cytrox AD (Северная Македония), Cytrox Holdings ZRT (Венгрия), Intellexa LTD (Ирландия), Intellexa SA (Греция) и Thalestris Limited (Ирландия). Госдепартамент обвиняет их в "разработке, применении и распространении коммерческого шпионского программного обеспечения, которое неправомерно использовалось против американцев, включая правительственных чиновников, журналистов и политических экспертов". СМИ пишут, что программа Predator, которую разработал и продает консорциум Intellexa, способна заражать мобильные телефоны без какого-либо взаимодействия и отслеживать местоположение, звонки и иную деятельность жертвы.

https://1prime.ru/20240305/845977562.html

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