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Путин поручил контролировать ситуацию с ценами на дизель для аграриев

Путин поручил контролировать ситуацию с ценами на дизель для аграриев - 05.03.2024, ПРАЙМ

Путин поручил контролировать ситуацию с ценами на дизель для аграриев

Президент России Владимир Путин поручил главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву контролировать ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T20:28+0300

2024-03-05T20:28+0300

2024-03-05T20:28+0300

александр новак

дмитрий патрушев

владимир путин

дизель

аграрный сектор

поручение путина

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву контролировать ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев. "Любое решение, которое призвано обеспечить проведение весенних сельхозработ. Оно, конечно, должно быть сбалансированным, оно не должно убивать курицу, которая несет золотые яйца", — сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса в ходе обсуждения вопросов, связанных с дизельным топливом. Он добавил, что одним из таких секторов является энергетика. "Просто эти решения должны быть приняты своевременно. В прошлом году действительно сложилась какая-то дурацкая ситуация. Дмитрий Николаевич докладывал, когда вам приходилось ездить, сейчас об этом тоже сказали, из одного региона в другой. Чушь какая-то, но тем не менее. Но якобы связано это было с тем, что вовремя какие-то регионы чего-то не сделали с их поставщиками и так далее. Надеюсь, в этом году этого не будет", — подчеркнул Путин. По его словам, для этого нужно, чтобы министерство контролировало реалии, которые происходят на рынке. "А вот можете не сомневаться, это одна из ключевых задач страны – обеспечить себя достойным урожаем. Не только по зерну, но и по другим видам сельхозпродукции, по кормам и так далее. Даже не сомневайтесь. Любое решение будет поддержано. Вопрос только, чтобы оно было вовремя инициировано. Вот и все", — заключил Путин.Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что подписан план, согласно которому аграрии в разных регионах должны получать по нормальным ценам в необходимом объеме топливо — и дизельное, и автобензин."Соответственно, пока острых проблем нет, если они будут, я все понял, значит буду вовремя докладывать для выработки соответствующих решений", — добавил министр.Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что запрет на экспорт дизельного топлива не планируется, ситуация в аграрном секторе стабильная.Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября. Это произошло после того, как биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили тогда рост и розничные цены. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

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александр новак, дмитрий патрушев, владимир путин, дизель, аграрный сектор, поручение путина