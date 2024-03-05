https://1prime.ru/20240305/845982636.html

"Ножки Буша" не нужны. Путин оценил успехи в производстве мяса

"Ножки Буша" не нужны. Путин оценил успехи в производстве мяса - 05.03.2024, ПРАЙМ

"Ножки Буша" не нужны. Путин оценил успехи в производстве мяса

Президент России Владимир Путин назвал невероятными успехи в производстве мяса и виноделии. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T20:39+0300

2024-03-05T20:39+0300

2024-03-05T20:39+0300

владимир путин

мясо

производство

россия

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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 5 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал невероятными успехи в производстве мяса и виноделии."То, что мы сделали в области производства мяса, это, конечно, невероятно. Здесь говорили про "ножки Буша", мы знаем, что это такое, сейчас не буду говорить, что же об этом говорить? И пили еще Royal вот этот, или как он называется, завозимые в неограниченном количестве из Польши и других стран", — сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Также президент отметил, что конкуренты пытаются придумывать различные рычаги сдерживания развития страны и не только в сельском хозяйстве, "как только начинаем расти, там сразу придумывают инструменты сдерживания". В качестве примера глава привел пример с гуманитарной помощью, которая в дальнейшем повлекла разорение внутренних производителей. "Ну вот так картошку посылали нам в свое время, как гуманитарную помощь, и слава Богу. Значит, какие-то товары нам вбрасывали в продовольственном виде гумпомощи, да, опускали наших производителей здесь. Я же помню эти разговоры, когда гумпомощь, хорошее дело — гумпомощь, она пришла — наши производители внутри умерли, потому что не могут сбыть свою продукцию. Обратная сторона вроде бы и добрых намерений", — заявил Путин.Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса.

https://1prime.ru/20240305/845981690.html

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владимир путин, мясо, производство, россия