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"Ножки Буша" не нужны. Путин оценил успехи в производстве мяса - 05.03.2024, ПРАЙМ
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"Ножки Буша" не нужны. Путин оценил успехи в производстве мяса
"Ножки Буша" не нужны. Путин оценил успехи в производстве мяса - 05.03.2024, ПРАЙМ
"Ножки Буша" не нужны. Путин оценил успехи в производстве мяса
Президент России Владимир Путин назвал невероятными успехи в производстве мяса и виноделии. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T20:39+0300
2024-03-05T20:39+0300
владимир путин
мясо
производство
россия
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 5 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал невероятными успехи в производстве мяса и виноделии."То, что мы сделали в области производства мяса, это, конечно, невероятно. Здесь говорили про "ножки Буша", мы знаем, что это такое, сейчас не буду говорить, что же об этом говорить? И пили еще Royal вот этот, или как он называется, завозимые в неограниченном количестве из Польши и других стран", — сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Также президент отметил, что конкуренты пытаются придумывать различные рычаги сдерживания развития страны и не только в сельском хозяйстве, "как только начинаем расти, там сразу придумывают инструменты сдерживания". В качестве примера глава привел пример с гуманитарной помощью, которая в дальнейшем повлекла разорение внутренних производителей. "Ну вот так картошку посылали нам в свое время, как гуманитарную помощь, и слава Богу. Значит, какие-то товары нам вбрасывали в продовольственном виде гумпомощи, да, опускали наших производителей здесь. Я же помню эти разговоры, когда гумпомощь, хорошее дело — гумпомощь, она пришла — наши производители внутри умерли, потому что не могут сбыть свою продукцию. Обратная сторона вроде бы и добрых намерений", — заявил Путин.Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса.
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владимир путин, мясо, производство, россия
Владимир Путин, мясо, производство, РОССИЯ
20:39 05.03.2024
 
"Ножки Буша" не нужны. Путин оценил успехи в производстве мяса

Путин: то, что в России сделано в области производства мяса, это невероятно

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Ставропольский край
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ставропольский край - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 5 мар ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал невероятными успехи в производстве мяса и виноделии.
"То, что мы сделали в области производства мяса, это, конечно, невероятно. Здесь говорили про "ножки Буша", мы знаем, что это такое, сейчас не буду говорить, что же об этом говорить? И пили еще Royal вот этот, или как он называется, завозимые в неограниченном количестве из Польши и других стран", — сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.
Также президент отметил, что конкуренты пытаются придумывать различные рычаги сдерживания развития страны и не только в сельском хозяйстве, "как только начинаем расти, там сразу придумывают инструменты сдерживания".
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В качестве примера глава привел пример с гуманитарной помощью, которая в дальнейшем повлекла разорение внутренних производителей.
"Ну вот так картошку посылали нам в свое время, как гуманитарную помощь, и слава Богу. Значит, какие-то товары нам вбрасывали в продовольственном виде гумпомощи, да, опускали наших производителей здесь. Я же помню эти разговоры, когда гумпомощь, хорошее дело — гумпомощь, она пришла — наши производители внутри умерли, потому что не могут сбыть свою продукцию. Обратная сторона вроде бы и добрых намерений", — заявил Путин.
Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса.
 
Владимир ПутинмясопроизводствоРОССИЯ
 
 
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