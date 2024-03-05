Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин пообещал обсудить вопрос льготной газификации фермерских хозяйств - 05.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240305/845983364.html
Путин пообещал обсудить вопрос льготной газификации фермерских хозяйств
Путин пообещал обсудить вопрос льготной газификации фермерских хозяйств - 05.03.2024, ПРАЙМ
Путин пообещал обсудить вопрос льготной газификации фермерских хозяйств
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями АПК пообещал поговорить с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером насчет льготной... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T20:54+0300
2024-03-05T20:54+0300
программа газификации
газификация
регионы
россия
александр новак
владимир путин
алексей миллер
https://cdnn.1prime.ru/img/83929/06/839290614_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_b6ee816f735b1d59b5ec0d49180424b0.jpg
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями АПК пообещал поговорить с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером насчет льготной газификации фермерских хозяйств. "Хорошо, мы поговорим с ним. Мы понимаем, что все зависит от сети, от вложений. Надо "Газпрому" тогда закладывать свои планы развития. Я с Алексеем Борисовичем Миллером переговорю, посидим с ним, втроем поговорим, да? Договорились", — сказал Путин. Также президент добавил, что сейчас ведутся переговоры насчет закупки газопоршневых установок для фермерских хозяйств. "Вот здесь, по-моему, "Газпром" с Минсельхозом ведет переговоры, да? Близки к завершению. Значит, вот, министр сказал, я тоже ведь об этом знаю... Я вот только не знаю, заключили ли они соглашение", — добавил Путин.Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что газификация новых регионов начнется в июле 2024 года. Вице-премьер добавил, что общее финансирование по программе развития новых регионов до 2025 года составляет 229 миллиардов рублей, половину из которых возьмут на себя компании ТЭК.
https://1prime.ru/20231227/842679386.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83929/06/839290614_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_c58e7c42be9b328dffc425aa71e6e691.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
программа газификации, газификация, регионы, россия, александр новак, владимир путин, алексей миллер
программа газификации, газификация, Регионы, РОССИЯ, Александр Новак, Владимир Путин, Алексей Миллер
20:54 05.03.2024
 
Путин пообещал обсудить вопрос льготной газификации фермерских хозяйств

Путин пообещал обсудить вопрос льготной газификации фермерских хозяйств

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями АПК пообещал поговорить с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером насчет льготной газификации фермерских хозяйств.
"Хорошо, мы поговорим с ним. Мы понимаем, что все зависит от сети, от вложений. Надо "Газпрому" тогда закладывать свои планы развития. Я с Алексеем Борисовичем Миллером переговорю, посидим с ним, втроем поговорим, да? Договорились", — сказал Путин.
Также президент добавил, что сейчас ведутся переговоры насчет закупки газопоршневых установок для фермерских хозяйств.
Газопровод - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2023
"Газпром" вложит рекордную сумму в газификацию, заявил Миллер
27 декабря 2023, 00:29
"Вот здесь, по-моему, "Газпром" с Минсельхозом ведет переговоры, да? Близки к завершению. Значит, вот, министр сказал, я тоже ведь об этом знаю... Я вот только не знаю, заключили ли они соглашение", — добавил Путин.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что газификация новых регионов начнется в июле 2024 года. Вице-премьер добавил, что общее финансирование по программе развития новых регионов до 2025 года составляет 229 миллиардов рублей, половину из которых возьмут на себя компании ТЭК.
 
программа газификациигазификацияРегионыРОССИЯАлександр НовакВладимир ПутинАлексей Миллер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала