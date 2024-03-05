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Путин пообещал обсудить вопрос льготной газификации фермерских хозяйств

Путин пообещал обсудить вопрос льготной газификации фермерских хозяйств - 05.03.2024, ПРАЙМ

Путин пообещал обсудить вопрос льготной газификации фермерских хозяйств

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями АПК пообещал поговорить с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером насчет льготной... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T20:54+0300

2024-03-05T20:54+0300

2024-03-05T20:54+0300

программа газификации

газификация

регионы

россия

александр новак

владимир путин

алексей миллер

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями АПК пообещал поговорить с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером насчет льготной газификации фермерских хозяйств. "Хорошо, мы поговорим с ним. Мы понимаем, что все зависит от сети, от вложений. Надо "Газпрому" тогда закладывать свои планы развития. Я с Алексеем Борисовичем Миллером переговорю, посидим с ним, втроем поговорим, да? Договорились", — сказал Путин. Также президент добавил, что сейчас ведутся переговоры насчет закупки газопоршневых установок для фермерских хозяйств. "Вот здесь, по-моему, "Газпром" с Минсельхозом ведет переговоры, да? Близки к завершению. Значит, вот, министр сказал, я тоже ведь об этом знаю... Я вот только не знаю, заключили ли они соглашение", — добавил Путин.Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что газификация новых регионов начнется в июле 2024 года. Вице-премьер добавил, что общее финансирование по программе развития новых регионов до 2025 года составляет 229 миллиардов рублей, половину из которых возьмут на себя компании ТЭК.

https://1prime.ru/20231227/842679386.html

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программа газификации, газификация, регионы, россия, александр новак, владимир путин, алексей миллер