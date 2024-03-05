https://1prime.ru/20240305/845983364.html
Путин пообещал обсудить вопрос льготной газификации фермерских хозяйств
Путин пообещал обсудить вопрос льготной газификации фермерских хозяйств - 05.03.2024, ПРАЙМ
Путин пообещал обсудить вопрос льготной газификации фермерских хозяйств
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями АПК пообещал поговорить с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером насчет льготной... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T20:54+0300
2024-03-05T20:54+0300
2024-03-05T20:54+0300
программа газификации
газификация
регионы
россия
александр новак
владимир путин
алексей миллер
https://cdnn.1prime.ru/img/83929/06/839290614_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_b6ee816f735b1d59b5ec0d49180424b0.jpg
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями АПК пообещал поговорить с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером насчет льготной газификации фермерских хозяйств. "Хорошо, мы поговорим с ним. Мы понимаем, что все зависит от сети, от вложений. Надо "Газпрому" тогда закладывать свои планы развития. Я с Алексеем Борисовичем Миллером переговорю, посидим с ним, втроем поговорим, да? Договорились", — сказал Путин. Также президент добавил, что сейчас ведутся переговоры насчет закупки газопоршневых установок для фермерских хозяйств. "Вот здесь, по-моему, "Газпром" с Минсельхозом ведет переговоры, да? Близки к завершению. Значит, вот, министр сказал, я тоже ведь об этом знаю... Я вот только не знаю, заключили ли они соглашение", — добавил Путин.Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что газификация новых регионов начнется в июле 2024 года. Вице-премьер добавил, что общее финансирование по программе развития новых регионов до 2025 года составляет 229 миллиардов рублей, половину из которых возьмут на себя компании ТЭК.
https://1prime.ru/20231227/842679386.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83929/06/839290614_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_c58e7c42be9b328dffc425aa71e6e691.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
программа газификации, газификация, регионы, россия, александр новак, владимир путин, алексей миллер
программа газификации, газификация, Регионы, РОССИЯ, Александр Новак, Владимир Путин, Алексей Миллер
Путин пообещал обсудить вопрос льготной газификации фермерских хозяйств
Путин пообещал обсудить вопрос льготной газификации фермерских хозяйств
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями АПК пообещал поговорить с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером насчет льготной газификации фермерских хозяйств.
"Хорошо, мы поговорим с ним. Мы понимаем, что все зависит от сети, от вложений. Надо "Газпрому" тогда закладывать свои планы развития. Я с Алексеем Борисовичем Миллером переговорю, посидим с ним, втроем поговорим, да? Договорились", — сказал Путин.
Также президент добавил, что сейчас ведутся переговоры насчет закупки газопоршневых установок для фермерских хозяйств.
"Газпром" вложит рекордную сумму в газификацию, заявил Миллер
"Вот здесь, по-моему, "Газпром" с Минсельхозом ведет переговоры, да? Близки к завершению. Значит, вот, министр сказал, я тоже ведь об этом знаю... Я вот только не знаю, заключили ли они соглашение", — добавил Путин.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что газификация новых регионов начнется в июле 2024 года. Вице-премьер добавил, что общее финансирование по программе развития новых регионов до 2025 года составляет 229 миллиардов рублей, половину из которых возьмут на себя компании ТЭК.